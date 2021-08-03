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Общество3 августа 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 3 августа 2021: ждать ли ослабления жары в городе

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону 3 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Погода не балует ростовчан прохладой и дождями.

Погода не балует ростовчан прохладой и дождями.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 3 августа 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет вторник в донской столице и других городах области.

В Ростове температура составит плюс 36 — 38 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный — до 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области синоптики прогнозируют до плюс 31 — 36 градусов, местами — плюс 39. При этом во второй половине дня жара может усилиться до плюс 40 — 41 градуса. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

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