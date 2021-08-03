На Дону объявили в розыск опасного енота-кусаку

Еноту надоело жить в вольере и он сбежал на волю. Фото: Официальный аккаунт реабилитационного Центра Бездомных живот городе Шахты

В Ростовской области семья из поселка Каменоломни в Октябрьском сельском районе разыскивает четвероного друга – енота. Ему удалось сбежать из уличного вольера в тот момент, когда хозяева открывали клетку, чтобы покормить животное. Какая-то доля секунды – и енот отказался во дворе и затерялся в кустах.

Вначале люди пытались самостоятельно найти енота, но из этого ничего не вышло.

Тогда любящие хозяева разместили объявление о побеге питомца, а также его фотографию, во всех местных паблиах.

«ДАДИМ ХОРОШЕЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ»

- Мы ищем особо опасного преступника. Пожалуйста, не старайтесь его закрыть у себя. Мы его любим и дадим хорошее вознаграждение! – написали хозяева.

Также они предупредили, что их питомец – парень с характером.

- Он не ручной: на посторонних рычит и может укусить, - пояснила женщина, представившаяся мамой самого лучшего в мире енота.

А также автор объявления предположила, где, по ее мнению, может находиться животное.

Однако за пару суток, которые прошли с момента публикации объявления в сети, животного найти не удалось.

Но его «мама» не теряет надежды и верит, что питомец все же вернется домой.

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