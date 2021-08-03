Космический полигон и цифровой помощник: дончанки победили в одной из номинаций конкурса «Моя страна – моя Россия»

дончанки победили в одной из номинаций конкурса «Моя страна – моя Россия». Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Две жительницы Ростовской области стали победительницами конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Отметим, что в этом году всероссийскому просветительскому проекту «Моя страна — моя Россия» исполнилось 18 лет. Это яркий пример, когда инициатива, рожденная в гражданском обществе, получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации среди молодежи, нашла поддержку органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного сообщества.

МАСШТАБНАЯ НОМИНАЦИЯ

Уроженки донского края, финалисты одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», представили свои проекты в самой масштабной номинации «Моя педагогическая инициатива». По итогам защит, которые проходили в течение двух дней в онлайн-формате, были определены 15 победителей. В их число вошли представительницы Ростовской области Анна Потатуева и Евгения Рябченко.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование»

– Представленные в ходе конкурса проекты наглядно продемонстрировали большой, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал нашей донской молодёжи. Уверен, что колоссальная энергия, активная жизненная, гражданская позиция позволят каждой нашей победительнице добиться успехов, осуществить намеченные планы, - прокомментировал Игорь Гуськов.

ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК

Победительница номинации «Моя педагогическая инициатива» Анна Потатуева, магистрант Южного федерального университета, в финале конкурса представила проект создания цифрового помощника учителя для быстрого построения сценарного плана образовательного мероприятия.

Цифровой помощник AILO будет состоять из базы данных с методическими материалами, чат-бота, цифровых инструментов – умного конструктора мероприятий, конструктора образовательных программ и аналитической системы изучения учениками предмета, а также курсов по внедрению цифровых инструментов в работу учителя.

По словам победительницы, такой умный помощник существенно сэкономит время учителю, и педагог получит возможность сможет больше времени воспитательной работе.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Еще одна победительница номинации, учитель французского и немецкого языков, педагог допобразования гимназии ростовской №117 Евгения Рябченко представила на конкурсе школьный межпредметный проект «Космический полигон».

Он направлен на интеграцию основного и дополнительного образования детей. Работа в проекте позволяет повысить качество образования по 13 школьным предметам и астрономии, помочь гимназистам выстроить свой индивидуальный образовательный путь.

– Проект может развиваться бесконечно и открывать все новые и новые направления своей деятельности. Вся эта работа ведет к самому важному – качественному образованию, индивидуальному развитию личности, профессиональному самоопределению. Проект реализуется в гимназии уже несколько лет, – поделилась Евгения Рябченко.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров в свою очередь отметил, что «Моя педагогическая инициатива» – единственная номинация конкурса без возрастных ограничений, является самой популярной в нынешнем сезоне.