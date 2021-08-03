В Каменске-Шахтинском одновременно простились с тремя погибшими рабочими химкомбината

Троих рабочих, погибших на химкомбинате, похоронили в один день Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области во вторник, 3 августа, состоялись похороны троих работников химкомбината в Каменске-Шахтинском. Они, как и четверо их коллег, получили химические ожоги вечером 29 июля во время пожара в закрытом цехе. С другими умершими простились днем ранее.

Напомним, семерых человек доставили в реанимацию, но спасти никого не удалось. Две женщины и пятеро мужчин ушли из жизни друг за другом.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» близкий родственник одного из умерших, на церемонии прощания кроме родных и друзей присутствовал также административный корпус комбината.

На данный момент на предприятии идет проверка, в том числе и на предмет техники безопасности. По ее итогам семьям погибших будут сделаны выплаты.

Несмотря на проверку и трагедию, предприятие продолжает работать. Закрыт только цех, в котором случился пожар. Источник издания на предприятии пояснил, что цех занимает целое здание.

Среда, 4 августа, официально объявлена днем траура.

- У нас непрерывное производство, поэтому в двух других корпусах работа продолжается, - сказал собеседник издания.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что погибшие во время смены люди гордились тем, что трудятся на градообразующем предприятии. Для них комбинат был шансом на лучшее будущее. По районным меркам, на предприятии платили довольно прилично.

«КП-Ростов-на-Дону» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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