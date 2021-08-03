«Леди Пристав-2021»: кто сегодня лидирует в конкурсе «Комсомолки»

Десять участниц борются за звание "Леди Пристав-2021"

Вот уже 13 дней читатели «КП - Ростов-на-Дону» активно выбирают самую очаровательную сотрудницу Федеральной Службы судебных приставов России по Ростовской области в нашем конкурсе.

Десять достойных, уверенных в своих силах и несомненно красивых девушек, выбравших суровую профессию судебного пристава, борются за гордое звание «Леди Пристав-2021»: кто же из них окажется самой-самой?

С начала конкурса прошло уже две недели, и мы подводим промежуточные итоги голосования.

Итак, на сегодня тройка лидеров выглядит следующим образом.

Первый результат сейчас показывает Екатерина Найденова, за нее отдано 2770 голосов. Екатерина - начальник отделения, старший судебный пристав Батайского городского отделения судебных приставов. Ее визитная карточка - сверхурочная работа и скрупулезное отношение к службе.

На второй строчке промежуточного рейтинга с минимальным отрывом идет Ольга Белоусова, за которую проголосовали 2763 раза. Дознаватель отдела организации дознания рассказала, что это ее мечта детства – работать в правоохранительных органах, пойти по стопам дедушки и отца — милиционеров.

Третье место сегодня занимает Кристина Ростова, у нее - 1214 голосов.Судебный пристав-исполнитель Мясниковского районного отделения судебных приставов заинтересовалась профессией во время студенческой стажировки. «Профессия дается мне легко, от того ее я и люблю», - говорит Ольга.

Конкурс «Леди Пристав-2021» продлится до 21 августа. И победить может кто угодно: главное - активно подержите вашу любимую участницу.

Напоминаем, что вы можете выбрать сразу за нескольких участниц нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

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