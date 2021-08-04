В нем лечили раны и крестили детей: Как на Дону наши предки спасались в жару

Любимая локация ростовских фотографов - берег Дона. Фото: ДЕМКОВ Денис

Эта неделя для ростовчан обещает быть аномально жаркой. Кажется, после небольшого перерыва донская столица еще не отошла от двух недель испепеляющей жары в июле, но вот она снова. Когда столбики термометров показывают невообразимые около сорока градусов, страдают не только люди, но и техника — ломаются кондиционеры и холодильники, в десятках домов выключается свет. И это - в 21 веке, когда новые технологии облегчают жизнь в разы!

А что делали наши предки до изобретения первого вентилятора, каково им было принимать солнечные припарки? В «КП - Ростов-на-Дону» решили узнать старинные секреты комфортной жизни, когда за окном +41, у ростовского историка, академика Юрия Круглова. Предупреждаем, методы подойдут только тем, кто умеет плавать.

ОТ ЖАРЫ СПАСЕТ СВЯЩЕННАЯ РЕКА

Дон местные жители любили и почитали настолько, что даже в христианские времена в XVI – XVII веке в нем крестили детей. Кстати, этот обычай сохранился до сих пор. Так Дмитрий Дибров крестил сына в Дону. И до сих пор казаки посвящают Дону маленьких детей, как правило сыновей, так как считают, что Дон-батюшка делает их сильными.

Сейчас по Дону просто ходят баржи, теплоходы, катера, а раньше в реке даже крестили казачат Фото: Михаил ФРОЛОВ

В реку окунались, в реке омывали раны. Считали, что Дон - священная река, что она лечит. Здесь степной район. И жар солнца нес буквально смерть, если рядом нет воды.

А в центре Ростова, в краеведческом музее, стоят половецкие статуи - символы рода, семьи. В руках у них - чаша с водой как символ жизни.

Но Дон - это и мудрость. Существовала целая философия жизни. Надо быть текучим как река, гибким как вода, принимать любую форму как жидкость, надо быть таким же устойчивым — всегда возвращаться к изначальной форме и спокойствию водной глади. Получается, вода помогает организовать характер.

Казаки воспитывались донской водой да камышом и дубом, что росли на берегах реки. Поэтому они считали, что нужно быть крепким как дуб и гибким как камыш одновременно, тогда жизнь все время будет течь и не замутится как болото.

И вот в такую жару лучшее убежище - лоно Дона: на рассвете в нем омывались, чтобы придать себе сил, а на закате - смывали усталость.

Наши предки всегда ценили главную водную артерию нынешней Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так что, если вы любитель поплавать и позагорать, то можно воспользоваться советом стариков. Желательно искупаться в Дону на рассвете, чтобы на весь день хватало сил бороться с солнечными лучами и противостоять обморокам. Все равно ближе к полудню ни врачи, ни спасатели не рекомендуют появляться на пляже.

НА ОСТРЕ БЫСТРЕЕ БУДЕТ

Дон был и хранителем от жары, и даровал жизнь, так как в степи без воды невозможно, и кормильцем - кормил людей рыбой, орошал поля.

Раньше Дон благодарили, о нем пели песни, у предков с ним даже связано много заклинаний.

- На Дону настолько чтили эту реку, что в городе Танаис был даже праздник реки Дон. Его, Дон, представляли в виде мужчины с зеленой бородой. Считали, что у Дона есть на дне целый дворец. И в нем обитают русалки. А сам мужчина с зеленой бородой ездит на осетрах, - рассказывает академик Юрий Круглов.

Надо сказать, что в ходу были рассказы, что казаки тоже частенько катались на осетрах. Думать, что они мучали несчастную рыбешку ошибочно. Осетр тех времен мог по свои размерам дать фору любому дельфину.

Историк Юрий Круглов рассказал, насколько крепко была связана жизнь люде с Доном. Фото: ПОПОВА Екатерина

По словам историка, сохранились реальные фотографии, где длина осетра - семь-восемь метров!

- Казак умел запрягать осетра. Сейчас мы не знаем технических деталей, но по преданиям, у атаманов Ефремовых в станице Старочеркасской не трудно было из Азовского моря отловить огромных осетров. Осетр был с размером с дельфина, - продолжает Юрий.

По рассказам, рыба служила вместо скоростной лодки: привязывали осетра-гиганта к ней, и он мог мчать ее по воде, либо можно было рыбу обнять как дельфина и плыть. К сожалению, фото казака верхом на осетре мы не увидели, но уж похвалиться, а может и преувеличить, удалые молодцы всегда готовы.

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