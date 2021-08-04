Новости Ростова-на-Дону на 4 августа 2021: власти ужесточили коронавирусные ограничения

Ограничения начнут действовать 4 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 4 августа 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Начали действовать новые ограничения по коронавирусу. В частности, при посещении ряда госучреждений и общепита нужно предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или отрицательный тест. Кроме того, сокращена допустимая заполняемость ряда заведений. Ранее «КП» подробно писала обо всех ограничениях.

Каждый третий водоем области оказался загрязненным. По данным Роспотребнадзора, 36,8% проб воды не соответствуют микробиологическим нормам, еще 0,8% — паразитологическим. Самыми грязными признали водоемы вблизи крупных городов — Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новочеркасска и Шахт.

70% ростовчан прошли вакцинацию. По словам главы администрации Алексея Логвиненко, привились 410 тысяч человек. Более 10 тысяч жителей записаны на прививку, в наличии есть 22 тысячи доз вакцины.

В Таганроге на 72 году жизни скончался Борис Романенко — почетный гражданин и бывший председатель горисполкома. На протяжении долгого времени Романенко занимался благотворительностью, например, жертвовал средства на строительство музея «Самбекские высоты»ю

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