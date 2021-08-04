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Общество4 августа 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 4 августа 2021: какой будет середина недели

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 4 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Днем снова будет жарко.

Днем снова будет жарко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 4 августа 2021 — прогноз ростовских синоптиков. Рассказываем, чего ждать жителям в среду.

Температура составит плюс 30 — 32 градуса. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов ночью и рано утром ожидается дождь с грозой. Местами сильные дожди. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, при грозе — 15 — 20 метров в секунду. На термометре будет плюс 28 — 33 градуса, по югу и востоку — плюс 37 градусов.

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