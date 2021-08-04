Погода в Ростове-на-Дону на 4 августа 2021: какой будет середина недели

Днем снова будет жарко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 4 августа 2021 — прогноз ростовских синоптиков. Рассказываем, чего ждать жителям в среду.

Температура составит плюс 30 — 32 градуса. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов ночью и рано утром ожидается дождь с грозой. Местами сильные дожди. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, при грозе — 15 — 20 метров в секунду. На термометре будет плюс 28 — 33 градуса, по югу и востоку — плюс 37 градусов.