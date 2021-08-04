«Он боролся дольше всех»: в Ростовской области простились с последним рабочим, пострадавшим во время пожара на химкомбинате

В Каменске-Шахтинске простились с последним рабочим, умершим в результате ЧП на предприятии Фото: Александр АБРАМОВ

В среду, 4 августа, состоялась церемония прощания с рабочим химического комбината, на котором 29 июня случился пожар. 33-летний житель Каменска-Шахтинского боролся за жизнь дольше всех своих раненых коллег. Но, увы, он получил 80-процентов химического ожога тела. По словам медиков, только чудо могло спасти сотрудника завода. Его не случилось.

Как сообщила жена умершего, ее муж боролся и держался дольше всех. Также женщина поблагодарила людей, поддержавших ее в этой трагедии.

СЕМЬЯМ ВЫПЛАТЯТ ПО МИЛЛИОНУ

Как ранее писала «КП-Ростов-на-Дону», сегодня в Каменске официально объявлен траур. Так же стало известно, что губернатор Василий Голубев дал распоряжение оказать финансовую помощь семьям, потерявшим близких из-за ЧП на химкомбинате. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сумма – один миллион рублей на каждого погибшего. Деньги выделяет областной бюджет.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным¸ пожар на предприятии случился из-за того, что на станке не закрылся отсекатель пресс-формы.

Оборудование проверили удаленно, но техника не зафиксировала неисправность. Тогда начальник смены, 39-летний отец двоих детей, и его шестеро коллег пошли в бункер, чтобы руками открыть отсекатель. В этот момент произошла вспышка, напоминающая взрыв, а после пламя мгновенно охватило замкнуто пространство. Люди, находившиеся в помещении, получили химические ожоги тела степенью поражения 80 и 100 процентов.

«КП-Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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