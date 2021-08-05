Погода в Ростове-на-Дону на 5 августа 2021: рассказываем, ждать ли похолодания и осадков

Температура в городе может достигать +32 - 34 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 5 августа 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. По данным синоптиков, спада жары не произойдет.

Температура воздуха составит плюс 32 — 34 градуса. Ветер северо-восточный и восточный — 4 — 9 метров в секунду, днем порывы могут усилиться до 12 — 14 метров в секунду. Прогнозируется высокая пожароопасность — 4-й класс.

По Ростовской области столбик термометра может достигать плюс 31 — 36 градусов. Ночью местами пройдут дожди, в отдельных районах — ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра — до 20 — 24 метров в секунду. В остальной период осадков не ожидается. Скорость ветра составит 4 – 9 метров в секунду, местами порывы до 12 — 14 метров в секунду, при грозе — до 15 — 18 метров в секунду.