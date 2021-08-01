Что изменится в Ростовской области с 1 августа 2021: пособия, перерасчет пенсий и новые ограничения

Рассказываем об ограничениях в городе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что изменится в Ростовской области с 1 августа 2021 — подборка «КП-Ростов». Сделали подробный обзор на все новые ограничения и правила месяца.

С 1 августа будет произведен перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. При этом размер выплат зависит от числа пенсионных коэффициентов, накопленных за год. Максимальное количество — 3, а наибольшая стоимость — 98,86.

Со 2 августа семьи школьников могут получить единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Пособия предназначены на детей от шести до 18 лет, также старше 18 в случае, если ребенок имеет ограничения по здоровью. Заявления на выплаты будут приниматься до 1 ноября.

В Ростовской области с 1 августа начнут действовать лимиты на охоту. Так, лимиты на добычу барсука составляют 4,7% от общей численности; оленя пятнистого — 16,4%; оленя европейского — 11,6%; лани — 12,6%. Установленные ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев.

В течение августа будут действовать ограничения движения для водителей. Проезд до конца месяца будет частично запрещен на улицах Вити Черевичкина, Кизитериновская балка, Красноаксайской, Окружной и Левобережной. Кроме того, на некоторых участках запретят остановку транспорта. Ранее "КП" собрала информацию обо всех ограничениях проезд.

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