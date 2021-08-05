Новости Ростова-на-Дону на 5 августа 2021: власти уточнили ограничения по коронавирусу

Некоторые ограничения ослабили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 5 августа 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Власти уточнили, в каких случаях при посещении залов обслуживания организаций потребуется справка о перенесенной заболевании, свежий ПЦР-тест или сертификат о прививке. По данным правительства, предъявить документ нужно только при личном посещении залов обслуживания.

В Ростове возобновились рейды по контролю за соблюдением санитарных мер. Улицы города снова начали патрулировать полицейские, военные, казаки и сотрудники Росгвардии. Они просят людей надеть маску и проводят профилактические беседы.

В суд передали дело главного архитектора администрации Сальского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий.по версии следствия, в 2019 году архитектор незаконно выдал коммерческо организации разрешение на строительство коммерческого объекта.

Семьям погибшим при пожаре на химкомбинате "Каменский" выделят из бюджета по миллиону рублей. Напомним, возгорание произошло вечером 29 июля в одном из цехов предприятия. В результате семь сотрудников получили серьезные ожоги, от которых в последствии скончались.

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