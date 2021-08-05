Новое оборудование для больниц, школ и домов-интернатов: донские парламентарии продолжают исполнять наказы избирателей

Депутаты Заксобрания продолжают исполнять наказы избирателей. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области продолжают работу по исполнению наказов избирателей. Так, реализуя поручения граждан, парламентарии выделили из резервного фонда Правительства области средства на сферу здравоохранения, соцзащиты населения, образования и культуры.

МЕДИЦИНА

Больше двух миллионов рублей потратят на приобретение медицинского оборудования и аппаратуры для Центральной районной больницы Азовского района. Почти три миллиона рублей пойдут на оборудование для Центральной районной больницы Октябрьского района. 500 тысяч выделили Ростовской областной клинической больнице. На ремонт медицинского оборудования в Лечебно-реабилитационном центре № 1 депутаты направили 250 тыс. рублей.

Почти миллион рублей потратят на покупку медицинского оборудования для Центральной районной больницы Белокалитвинского района, и около трех – на оборудование для обеспечения бесперебойной работы пищеблока Ростовской областной клинической больницы.

Не осталась в стороне и Областная детская клиническая больница. Для этого учреждения выделили из резервного фонда один миллион рублей. И чуть больше миллиона потратят на нужды Лечебно-реабилитационного центра №1.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Наказы избирателей также будут выполнены и в сфере социальной защиты населения. Так, на покупку специализированного оборудования и мебели для Комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства в Ростове выделен почти миллион рублей.

На приобретение бытовой техники и специализированного оборудования для Романовского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в Волгодонском районе – 120 тыс. рублей.

На новую мебель для Ростовского дома-интерната № 2 для престарелых и инвалидов выделили почти 200 тысяч рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

На нужды донских школ депутаты также направят средства из резервного фонда.

На приобретение музыкального оборудования для Пролетарской специальной школы-интерната выделят 200 тыс. рублей.

На покупку мебели для Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет» – 100 тысяч рублей.

На приобретение специализированного оборудования для Таганрогского техникума сервиса и жилищно-коммунального хозяйства – 300 тыс. рублей. На приобретение интерактивного оборудования для Ростовской санаторной школы-интерната № 28 – 360 тыс. рублей.

На новые лодки и спортивный инвентарь для детско-юношеской спортивной школы № 2 в Белокалитвинском районе выделено почти миллион рублей.

На приобретение тренажерной площадки для Средней общеобразовательной школы № 35 г. Шахты – 600 тыс. рублей. А на обустройство спортивной площадки Лицея № 13 г. Ростова-на-Дону – 2,6 млн рублей.

И это – лишь небольшая часть того, что будет сделано для школ Ростова и области в рамках исполнения наказов избирателей.

Также почти миллион рублей пойдет на приобретение музыкального оборудования и мебели для Литвиновской клубной системы в Белокалитвинском районе.

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