Не проверяют прививки и закрывают залы: как отреагировали кафе Ростова на новые ограничения

Посидеть в кафе теперь сможет не каждый Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже второй день на Дону ужесточены противоэпидемические ограничения. Рестораны Ростова попали под новый удар: очередная волна запретов призвала персонал требовать с голодных посетителей подтверждение прививки, справки о перенесенной в последние полгода болезни или отрицательного теста. Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» проверили на себе строгость соблюдения новых порядков.

СНОВА «ТОЛЬКО НА ВЫНОС»

Согласно постановлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, с 4 августа закрыты все фуд-корты в торговых центрах кроме торговли едой на вынос. Уютные кафе теперь «радуют» горожан перевернутыми и поставленными на столы стульями, как в школьные годы за партами, или как минимум заградительной ленточкой перед вход в обеденную зону.

Поступить аналогичным образом и закрыть залы для посетителей решила часть уличных кафе быстрого питания. Вместо того чтобы рисковать получить штраф за продажу продуктов непривитому человеку и проверки QR-кода у каждого покупателя рестораторы решили обезопасить себя наверняка. Теперь вход в залы они заперли либо перегородили столами, возле которых стоят кассиры и вынужденно принимают заказы только «на вынос».

Напомним, на вынос стали работать и пекарни, в которых раньше можно было посидеть за столиком и перекусить. Теперь из торговых залов убрали все столы, лавки и стулья.

Теперь нет толп посетителей за столиками кафе: только "на вынос" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОПУСТИТЕЛЬСТВО К ОГРАНИЧЕНИЯМ

Другая часть ресторанов Ростова (в основном, клиентоориентированные сетевые) отнеслась к ограничениям спустя рукава.

Сразу в трех заведениях беспрепятственно пропустили корреспондента «КП - Ростов-на-Дону» внутрь залов, не проверяя QR-кода — сотрудникам этих кафе достаточно было увидеть, как я с уверенным видом лезу в карман за телефоном, демонстрируя сознательную готовность все предъявить. К тому же они разрешили сделать заказ, по-прежнему не показывая никаких документов о ковидной безопасности.

- Показать ваш код можете когда вам удобно: при заказе или же при оплате. Лучше, конечно, в начале, но это непринципиально, - ответили официанты.

При этом некоторые антиковидные меры все-таки соблюдаются. При входе в зал меня попросили не занимать столик между двумя уже занятыми, чтобs сохранить дистанцию в 1,5 метра между посетителями. Мне попытались найти другой столик. Однако когда обнаружилось, что все безопасные места уже заняты, официанты ресторана предложили мне все-таки сесть на запрещенной территории.

- Однако мы вас попросим пересесть на более безопасное место, как только один из таких столиков освободится, - сообщил сотрудник ресторана. - Если вы, конечно, не против остаться в нашем кафе на таких условиях. Заранее приносим свои извинения за неудобства.

Еду выдают в дверях, чтобы не проверять кью-ар коды Фото: Иван МАКЕЕВ

Я еще не успела сделать заказ, как меня уже пересадили. Между делом спросила у официанта, какие прогнозы дают в их профессиональной среде. Тот лишь пожал плечами. На такой же вопрос мне ответил владелец одной из чайных Ростова-на-Дону.

- Давайте дождемся хотя бы 10-го числа. Через недельку руководители точно определятся, какие ограничения останутся, а какие — нет, - поделился своими рассуждениями предприниматель. - Все утрясется, и лишнее отменят. Мы, во всяком случае, с нетерпением ждем такого поворота событий и очень надеемся на это.

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