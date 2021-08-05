Олимпийская чемпионка не согласна: Ростовская львица Олесия предсказала исход гандбольного матча с Норвегией

Какой стране Леся предсказала победу? фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Уже завра, 6 августа, в 15.00, российская сборная по гандболу сыграет в полуфинале Олимпиады в Токио с Норвегией. Этот матч важен как никогда. Еще чуть-чуть и до финала рукой подать.

Однако многие болельщики сильно обеспокоены. Наблюдая за прошлыми матчами норвежских спортсменок, они боятся, что нашим они придутся не по зубам.

Ростовчане тоже потеряли покой. Они переживают за сборную в разы больше, ведь от донской столицы в составе команды ОКР играют семь спортсменок. Поэтому в седьмой раз решили сходить к местной львице Олесии и послушать ее пророчество. Кстати, большая кошка является подопечной ростовского гандбольного клуба «Ростов-Дон».

На протяжении двух недель с начала игр, Леся зарабатывает себе на еду именно предсказаниями для гандболисток, поэтому в ее гадании местные жители не сомневаются.

Только что вышел новый прогноз Олесии. В «КП - Ростов-на-Дону» решили разведать обстановку и узнать предполагаемого победителя.

ЗАПУТАЛА ВСЕХ ОКОНЧАТЕЛЬНО

Начало одинаковое, обряды те же: равные куски мяса с мини-флагами сборных.

Сотрудники зоопарка заранее все подготовили - вынесли мясо на деревянных подставках, расставили флажки. Дело за малым - дождаться, когда усатая прорицательница выйдет из укрытия и сделает свой царский выбор.

И вот, как фурия, несется Олесия к месту таинства.

Леся сегодня сама на себя не похожа. Если раньше она шла величаво, торжественно вышагивала по вольеру, то сейчас неслась на всей скорости. Возможно, ее просто мучал голод. И вот, не раздумывая, не оглядываясь, подбегает она к своему фавориту полуфинала. Тычет кусок мяса лапой и только потом забирает деликатес победителя. И ее любимчиком на этот раз стала сборная … Норвегии!

После плотного завтрака царская Пифия решила вернуться на место предсказания. Болельщики на секунду даже обрадовались. А вдруг большая кошка передумала и решила полакомиться мясом от сборной ОКР. Но чуда не произошло. Она просто прошлась гордой походкой возле пустой подставки с флагом Норвегии.

Понятное дело, известен победитель. Но бывалые ростовчане привыкли, что эта красотка частенько делает все наоборот и предсказывает не победителя, а проигравшего. Может, и в этот раз она решила сделать по-своему. Однако, узнаем мы это только завтра.

НОРВЕГИЯ - НЕ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ

Олимпийская чемпионка Игр 2016 в Рио-де-Жанейро, гандболистка Майя Петрова с львицей вовсе не согласна.

По словам спортсменки, Норвегия сейчас не в лучшей форме. В четвертьфинала с Венгрией они сыграли, мягко говоря, не очень. Чуть не произошла сенсация, так как венгерки стали вести два мяча. Однако норвежки собрались к концу игры и одержали победу.

- В любом случае это будет сильный бой. Нашим желаю удачи, без нее против них никак, - уверена Майя.

Теперь после слов олимпийской чемпионки у болельщиков еще теплится надежда, что победа будет за сборной России, а львица выбрала проигравшую сторону. Не просто же так она в начале ударила мясо противника.

Напомним, завтра в 15.00 наша сборная сразится в полуфинале с гандболистками из Норвегии. А нам лишь остается пожелать нашим девчатам удачи!