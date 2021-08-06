Новости Ростова-на-Дону на 6 августа 2021: транспортно-пересадочный узел создадут на Привокзальной площади

Привокзальную площадь сделают удобной для автомобилей и пешеходов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 6 августа: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех событиях города и области.

Обыски прошли в "Ростовводоканале". Правоохранители изымали документацию в главном корпусе организации. По данным "Интерфакса", обыски связаны с расследованием уголовного дела.

В Новочеркасске закрыли пункт вакцинации на Дворцовой площади. Как сообщили власти, связано это с последними ковидными ограничениями. Пункт находится в МФЦ, которые теперь запрещают посещать без справки о перенесенной болезни, сертификата о прививке и теста.

Петицию против новых ковидных ограничений подписало более 24 тысяч человек. Автор заявления на Change.org попросил Генпрокуратуру обратить внимание на решения властей. По его мнению, они «противоречат Конституции и федеральному закону «Об основах охраны здоровья».

Алексей Логвиненко подписал постановление о реконструкции Привокзальной площади. Согласно документу, здесь создадут новый транспортно-пересадочный узел. Площадь разделят на уровни для пешеходов и автомобилистов, а также создадут здесь терминалы посадки-высадки общественного транспорта.

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