Погода в Ростове-на-Дону на 6 августа 2021: каким будет конец недели

Температура составит +35 - 37 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 6 августа 2021 — прогноз гидрометцентра. Синоптики рассказали, каким будет последний будний день.

Температура в Ростове составит плюс 35 — 37 градусов. Ветер восточный и северо-восточный — до 6 — 11 метров в секунду. Порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области ожидается плюс 33 — 38 градусов. Скорость ветра, как и в донской столице, составит 6 — 11 метров в секунду. В юго-восточных, центральных, местами в северо-западных, северо-восточных, южных

районах и Приазовье прогнозируют чрезвычайная пожароопасность — 5-й класс.