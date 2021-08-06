Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 6 августа 2021: каким будет конец недели

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 6 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Температура составит +35 - 37 градусов.

Температура составит +35 - 37 градусов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 6 августа 2021 — прогноз гидрометцентра. Синоптики рассказали, каким будет последний будний день.

Температура в Ростове составит плюс 35 — 37 градусов. Ветер восточный и северо-восточный — до 6 — 11 метров в секунду. Порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области ожидается плюс 33 — 38 градусов. Скорость ветра, как и в донской столице, составит 6 — 11 метров в секунду. В юго-восточных, центральных, местами в северо-западных, северо-восточных, южных

районах и Приазовье прогнозируют чрезвычайная пожароопасность — 5-й класс.

Интересное