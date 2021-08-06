Сотрудников «МСК» наградили ко Дню строителя на региональном и федеральном уровне

Фото: «МСК»

Профессионализм донских строителей был отмечен на региональном и всероссийском уровне. Десять сотрудников «Московской Строительной Компании (МСК)» были награждены грамотами Национального объединения застройщиков жилья НОЗА и благодарственными письмами администрации Ростова-на-Дону. Оба события приурочены ко Дню строителя. В воскресенье этот профессиональный праздник будет отмечаться в 65-й раз. В донском крае застройщик «МСК» занимает лидирующее положение по объему текущего строительства жилья. Вот уже 1,5 года девелопер удерживает первенство по региону согласно Единому реестру застройщиков (ЕРЗ – erzrf.ru). Во всероссийском масштабе «Московская Строительная Компания» на данный момент занимает 30-е место рейтинга.

- Наша компания на рынке с 2012 года. За это время мы от одного дома выросли до крупнейшего игрока в регионе. Сейчас только в Ростове-на-Дону на этапе строительства у нас находятся единовременно семь ЖК общей площадью жилья более 430 000 кв. м. И совершенно очевидно, что таких значительных результатов невозможно добиться без сильной профессиональной команды. Мы гордимся, что эти люди выбрали своим местом работы «МСК» и остаются с нами уже долгие годы, помогая строить качественное и комфортное жилье, - комментируют в пресс-службе «Московской Строительной Компании».

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Фото: «МСК»

«Московская Строительная Компания (МСК)» на сегодняшний день является одним из лидеров в Ростовской области и Краснодарском крае. На этапе возведения находятся более 518 000 м², и проектируется возведение более 609 000 м² доступной жилой недвижимости. Компания возглавляет рейтинг застройщиков жилья по Ростовской области. «Московская Строительная Компания» занимает 1-е место по текущему строительству жилья в Ростовской области и 3-е место по объему ввода жилья в Ростовской области (по данным ЕРЗ – erzrf.ru). На данный момент на этапе строительства находятся следующие объекты: ЖК «Акватория», ЖК "Сердце Ростова -2", ЖК "Город у реки", ЖК "Рубин", ЖК "Донской Арбат" (выдано разрешение на строительство), "Грин Парк", "Кристалл", "Кристалл-2" и другие.