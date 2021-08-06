Фото: ТЦ «Мир ремонта»

В этом году «Мир ремонта» отмечает 25-летний юбилей. В честь красивой даты торговый центр проводит грандиозный конкурс в формате GIVEAWAY. Участники могут стать обладателями одного из 25 ценных подарков — эксклюзивных товаров для дома от магазинов торгового центра.

Смотреть видеосюжет 25 лет – 25 подарков: В честь юбилея торговый центр «Мир ремонта» проводит конкурс

GIVEAWAY – конкурс, в котором может поучаствовать любой желающий. Для этого нужно выполнить несложные действия: подписаться на страницу или несколько страниц организаторов в соцсети Инстаграм, поставить лайк под фото или сделать репост. При этом подарок может получить кто угодно из участников — победитель выбирается случайным образом. И что самое главное - не нужно что-то покупать, предъявлять чеки.

«Мир ремонта» приготовил для участников по-настоящему стоящие подарки — дизайнерская мебель, стильные предметы интерьера, посуда, текстиль.

ЧТО ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

Восточные ковры

Один из победителей может получить три роскошных ковра от магазина «Коврополис». Два иранских ковра — из коллекции Shahkar Novin. Цветовая палитра напоминает восточные пряности: шафран, сумах, аджика.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

Еще один подарок от магазина - ковер BOHO от сербской фабрики Sintelon. Это рельефный ковер ручной стрижки из очень мягкого полипропилена и полиэстра. Разноуровневый ворс в купе с плотностью создают 3D-эффект, который сделают ваш интерьер запоминающимся.

Изысканная мебель

Салон мягкой мебели премиум класса Gray Cardinal подарит победителям два изумительных пуфа и дизайнерское кресло из коллекции Medichi. Кресло в стиле современного барокко сделано вручную. Оно состоит из цельного, крепкого каркаса с мягким, но прочным наполнителем. Это настоящее произведение искусства — мебель обтянута велюром цвета ягодного щербета с ажурными металлическими ручками и гвоздиками.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

Пуфы — тоже ручная работа, выполненная с помощью бескаркасной технологии. Их уникальность — в сочетании качества, стиля и удобства.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

Три пуфика в современном стиле подарит победителю магазин GENIUSPARK. Их главное преимущество — эргономичность и функциональность. Такие пуфы впишутся в любой интерьер.

Дизайнерские декоративные аксессуары

Но и это еще не все. «Мир ремонта» приготовил участникам конкурса другие подарки для идеального дизайна: дизайнерский торшер, настольные лампы, декоративные вазы и набор профессиональной краски для декорирования. А любителей красивой посуды и интерьера на кухне точно порадуют набор бокалов для шампанского, подсвечник и картина.

Фото: ТЦ «Мир ремонта»

Счастливчики смогут получить и товары, которые точно повысят качество жизни, — чехол для матраса и ортопедические подушки для комфортного сна, соляная лампа и банный текстиль.

Не забыли организаторы конкурса и про развлечения — каждый победитель получит сертификат на разовое посещение зоопарка на четыре человека.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ?

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на конкурсный основной аккаунт @giveaway.mirremonta и резервный аккаунт @giveaway2.mirremonta.

Нужно также стать подписчиком 12 спонсоров конкурса:

– ТЦ «Мир Ремонта» @mirremonta

– Салон мебели «Gray Cardinal» @graycardinal_mebel

– Интерьерный салон «FULL HOUSE» @full_house_russia

– Салон дизайнерской мебели «ESTETICA» @esteticarnd

– Магазин ковров «Коврополис» @kovropolis.ru

– Салон светотехники «Prestige Свет Юг» @prestige.svet_rnd

– Магазин света и декора «Fandeco» @fandeco_rnd

– Кровати «MOON» @moon_mebel_rostov

– Салон «Эльба Мебель» @elbamebel

– Мебель и аксессуары «GENIUSPARK» @geniuspark_ug

– Компания «Краски Бриз» @kraskibriz

– Магазин «Донградус» все для бань и саун @dongradus

– Ростовский-на-Дону зоопарк @rostov_zoo_official

Дополнительные условия:

Участники должны быть старше 18 лет и иметь возможность самостоятельно забрать приз в ТЦ «Мир ремонта» по адресу: г. Ростов-на-Дону, Аксайский проспект, 21. На время проведения конкурса страница участника должна быть открыта.

Итоги конкурса будут подведены 13 августа в прямом эфире аккаунта конкурса @giveaway.mirremonta. Дополнительная информация и итоги будут опубликованы на странице конкурса — @giveaway.mirremonta.

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