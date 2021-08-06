Ростовская область готовится к переписи населения

Под председательством замгубернатора Ростовской области Александра Скрябина в режиме ВКС состоялось заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения. Фото: пресс-служба областного правительства

Масштабное государственное мероприятие – перепись населения – пройдет на Дону с 15 октября по 14 ноября. Итоговые данные, которые получат переписчики, имеют ключевое значение для развития региона.

В правительстве Ростовской области под председательством заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина в режиме ВКС состоялось заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения.

– Перепись населения имеет ключевое значение для дальнейшего развития территории донского региона, прогнозирования социально-экономических процессов. Именно поэтому организационная готовность должна быть на высоком уровне. Ожидаем от каждого муниципалитета своевременных действий по всем пунктам кампании, – подчеркнул Александр Скрябин. – По поручению губернатора области главам муниципальных образований необходимо взять на личный контроль вопрос активизации всех работ по подготовке и проведению переписи. Все стоящие перед нами задачи должны быть оперативно решены в четко установленные сроки.

КАДРЫ И КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

На заседании было отмечено, что в донском регионе переписчикам предстоит посетить 837 тысяч адресов. Создана адресная база помещений в электронном виде, сформированы интерактивные карты по каждому населенному пункту, определена предварительная численность населения по каждому жилому строению и, соответственно, по каждому городу и району.

Ростовстат получил и проверил на комплектность более 10 тысяч планшетов. В отделы государственной статистики доставлена экипировка переписчика – шарфы с эмблемой ВПН, жилеты, фонарики, портфели для планшетов, канцтовары.

Актуальным вопросом является обеспеченность кадрами и кадровым резервом – контролерами полевого уровня, инструкторами районного уровня и переписчиками. Сейчас уполномоченные по вопросам переписи совместно с органами местного самоуправления продолжают подбирать переписной персонал.

Вместе с тем в период действия ограничительных мер необходимо обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому одно из важнейших направлений работы – это информирование населения о возможности участия в переписи онлайн посредством портала госуслуг.