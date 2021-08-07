Новости Ростова-на-Дону на 7 августа 2021: власти отменили часть ограничений по коронавирусу

Власти ослабили ковидные ограничения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 7 августа: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех событиях города и области.

С 7 августа для посещения МФЦ не потребуются сертификат о прививке, тест или справка о перенесенном заболевании. Как сообщил губернатор, корректировки внесли из-за необходимости назначения выплат семьям с детьми, подтверждения учётных записей на портале госуслуг, заявлений на догазификацию и других услуг.

На трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе произошло массовое ДТП. В результате четыре человека пострадали - двое взрослых и двое детей. Ещё пять с травмами доставили в больницу.

Главный врач РОКБ Вячеслав Коробка заявил о рекордной смертности от ковида. Он также назвал значительным число больных, у которых ковид протекает в тяжёлой форме. По его словам, 90% коек занято "тяжёлыми" пациентами.

10, 11 и 12 августа пройдут отключения воды в Ленинском и Пролетарском районах Ростова. Ранее «КП» публиковала подробный график отключений с адресами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 7 августа в МФЦ Ростовской области не будут требовать сертификаты о вакцинации

Также можно не приносить с собой справки о перенесенном COVID-19 и ПЦР-тесты. (Подробности)

Смертельная дистанция: донские полицейские установили, кто спровоцировав аварию с четырьмя погибшими

На трассе М-4 столкнулись девять машин. (Подробности)