Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 августа 2021: почти 500 человек заболели за сутки ковидом

Врачи сегодня на передовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 августа 2021 озвучили в пресс-службе регионального правительства. Так, по оперативным данным, только за минувшие сутки ковид-19 диагностировали у 473 человек. Среди заболевших есть дети.

К сожалению, не обошлось без летальных исходов. За прошедшие сутки болезнь унесла жизни 28 человек.

- В регистре умерших 16 женщин, 33, 55, 61, 64, 65, две по 70 лет, 73, 74, две по 82 года, две по 85 лет, 87, 88, 97 лет, и 12 мужчин – 54, двое по 64 года, 65, двое по 67 лет, 72, 74, 75, 85, 87, 88 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 5366 человек, - озвучили в правительстве печальные данные.

Отметим, что по информации Роспотребнадзора, число подтвержденных инфицированных коронавирусом на утро 7 августа нарастающим итогом достигло 112781.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1192,39 тысяч человек, за сутки – 20709 дончан.

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