Новости Ростова-на-Дону на 8 августа 2021: о тяжести нового штамма коронавируса рассказали в Роспотребназоре

В Ростовской области растет число зараженных новым штаммом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новости Ростова-на-Дону на 8 августа 2021 — подборка «КП». Рассказываем, что случилось в городе за сутки.

В Ростове появятся новые камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД. Их установят по следующим адресам: пр. Михаила Нагибина, д.38; ул. 50-летия Ростсельмаша, д.10; пр. Шолохова, д.235.

В Песчанокопском районе в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок. По данным донской Госавтоинспекции, водитель «Тойоты» врезался в «КамАЗ». В результате водитель и 11-летний пассажир иномарки скончались на месте.

В этом году в школу пойдут 115 747 детей. При этом во вторую смену придется заниматься 32 069 ученикам, что составляет 27,7%.

О новом штамме коронавируса рассказали в областном Роспотребнадзоре. По данным специалистов, «дельта» вариант более заразный и имеет меньший инкубационный период. Болезнь протекает тяжелее — преобладают среднетяжелые и тяжелые формы болезни, реже — бессимптомные и легкие формы.

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