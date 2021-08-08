Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 августа 2021: число заболевших перешагнуло отметку в 113 тысяч человек

На врачей из-за пандемии свалилась большая нагрузка Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 августа 2021 вновь неутешительны. Так, по данным регионального правительства, число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 480. И на утро 8 августа нарастающим итогом достигло 113261.

География распространения коронавируса в Ростовской области. Фото: пресс-служба областного правительства

- За весь период в области выздоровели 99628 человек, в том числе за последние сутки – 361, - добавили в региональном правительстве.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона. При этом среди новых заболевших больше всего людей возрастом от от 18 до 45 лет.

- В регистре умерших от коронавируса еще 11 человек. Это семь женщин возрастом от 50 до 90 лет, и четверо мужчин от 47 до 75 лет, - сказали в правительстве региона.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 5377 человек. На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1202,94 тысячи человек, за сутки – 10552.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чем дельта-штамм отличается от обычного ковида, рассказали в Роспотребнадзоре

Болезнь при дельта-варианте коронавируса протекает более тяжело, а легкие поражаются стремительней (подробнее)