«Если вспомнят успех в Рио, то обязательного его повторят»: олимпийская чемпионка вновь оспорила прогноз львицы

Последнее предсказание на эту Олимпиаду от Олесии. Фото: ГК "Ростов-Дон"

8 августа весь мир узнает новых олимпийских чемпионов по гандболу. За золото в этот раз поборются сборные России и Франции. Соперника России нельзя недооценивать. Хоть мы и встречались с ними на групповом этапе и одержали победу, это ни о чем пока не говорит. Сегодня на пресс-конференции главный тренер нашей команды Алексей Алексеев сказал, что за время олимпиады французы разогнались, и уровень у них уже другой.

Болельщики тоже не знают что и думать.. У наших спортсменок дежавю. В 2016 году на олимпиаде в Рио-де-Жанейро ситуация была такая же: на групповом этапе мы играли с французами и, пройдя в полуфинале через Норвегию, встретились с француженками в финале и одержали победу.

Никто не может сказать, повторится ли ситуация вновь, либо французы возьмут реванш.

Ростовские болельщики потеряли сон от раздумий. Это и понятно, ведь в составе сборной от Ростова-на-Дону играют сразу семь спортсменок. И вновь, любители гандбола пошли искать прогноза у местной львицы Олесии, которая является покровительницей донских гандболисток. Кому как ни ей лучше знать, чего ожидать от завтрашней игры. К тому же ей за это еще и платят мясом. В «КП - Ростов-на-Дону» решили вместе с Лесей заглянуть в будущее.

АГРЕССИВНЫЙ НАСТРОЙ

Начало одинаковое, обряды те же: равные куски мяса с мини-флагами сборных. Только в этот раз погода пасмурная.

Сотрудники зоопарка заранее все подготовили - вынесли мясо на деревянных подставках, расставили флажки. Дело за малым - дождаться, когда усатая прорицательница выйдет из укрытия и сделает свой царский выбор.

И вот из львиного логова выбегает усатая Пифия. Вдруг останавливается и идет к месту таинства плавной львиной походкой.

Взрослые и дети, которые пришли узнать прогноз, следят за каждым Лесиным движением очень внимательно.

И вот Олесия подходит с озлобленным видом к своему фавориту. С жадностью набрасывается на кусок мяса и вместе с флажком и подставкой уносит его в свое логово. На сей раз она выбрала сборную Франции.

Болельщики ничуть не удивились такому исходу. Дончане привыкли, что усатая красавица частенько делает ставку на проигравшего.

К тому же, болельщиков удивил агрессивный настрой Леси к предполагаемому победителю. Раньше она аккуратно брала с подставки кусок мяса, а сейчас унесла и ее. Авгуры зоопарка уверены, что Олесия выбрала проигравшего.

«ЕСЛИ ВСПОМНЯТ О РИО, ТО ПОВТОРЯТ УСПЕХ»

«КП - Ростов-на-Дону» решила узнать у олимпийской чемпионки Игр 2016 года в Рио, гандболистки Майи Петровой мнение о французской сборной. Майя на прошлой олимпиаде играла в составе сборной по гандболу в финале против Французов, и ей хорошо известно, чего в этот раз спортсменкам ожидать от противника.

- Более сложно в психологическом плане наша сборная играет с Норвегией. Но норвежки обыграны. И, думаю, что с Францией нашим психологически легче играть, потому что также мы играли в таком раскладе и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Надеюсь, девчонки об этом вспомнят и повторят успех в Рио-2016, - говорит Майя.

Напомним, завтра в 9.00, наша сборная поборется за золото с командой Франции. По словам главного тренера Алексея Алексеева, игра будет интересной. А нам остается пожелать девчатам удачи!