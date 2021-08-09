Новости Ростова-на-Дону на 9 августа 2021: что случилось за прошедшие сутки

В воскресенье в Ростове не обошлось без новостей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 9 августа 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

На трассе Ростов — Волгодонск в результате ДТП три человека сгорели заживо. Водитель «Лады Весты» врезался сначала в «Приору», затем в «ВАЗ 2112». От удара оба автомобиля слетели в кювет. После этого «двенадцатая» загорелась — при пожаре погибли водитель и двое его пассажиров.

В Новочеркасске при пожаре в частном доме погиб пятилетний мальчик. Ребенок отравился продуктами горения. Причина возгорания пока неизвестна.

Ростовчан предупредили о массовых отключениях электричества. С 9 по 13 августа без света останутся десятки домов в разных районах города. Причина — техническое обслуживание линий электропередач. Полный список адресов, где ожидаются отключения, можно посмотреть на сайте «Донэнерго».

«Ростов» сыграл вничью с «Химками». Это первая игра «желто-синих» под руководством Юрия Семина. Ростовчане открыли счет на 14-й минуте — гол забил Николай Комличенко. Однако москвичи на 70-й минуте сравняли счет.

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