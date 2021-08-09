Погода в Ростове-на-Дону на неделю 9 — 13 августа: ливни придут на смену сильной жаре

Синоптики прогнозируют похолодание и дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 9 — 13 августа — публикуем подробный прогноз. На смену жаре в донскую столицу вернутся дожди, а временами — ливни.

В понедельник, 9 августа, в городе ожидается до плюс 32 — 34 градусов. Серьезных осадков не будет. Однако уже на следующий день погода изменится. Пройдет дождь с грозой, а столбик термометра опустится до плюс 29 градусов.

В среду, 11 августа, похолодает до плюс 27, осадки сохранятся. В четверг температура продолжит снижаться — до плюс 26. Прогнозируется сильный дождь с грозой.

В пятницу также не обойдется без осадков. Однако на этот раз пройдет лишь кратковременный дождь. Температура останется прежней — до плюс 26 градусов.