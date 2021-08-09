Денег хватает только на собаку: экс-жена футболиста Павла Мамаева откровенно рассказала о финансовых трудностях

После развода Алане Мамаевой приходится непросто в финансовом плане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая жена игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева после развода оказалась в крайне стесненных финансовых обстоятельствах. Дело в том, что, по словам Аланы Мамаевой, бывший супруг ничего не выполнил из того, что обещал перед разводом. В частности, речь идет о содержании детей.

Так, Алана честно рассказала в своем блоге в «Инстаграме», что Павел Мамаев переводит детям на еду лишь 30 тысяч рублей в месяц. Но этой суммы хватает лишь на еду для собаки по кличке Кабачок, - утверждает селебрити.

Поэтому Алана сама вынуждена обеспечивать себя, сына и дочь.

- Умею, практикую, - сказала брюнетка комментируя тот факт, что она теперь – не только мама, но и добытчик в семье.

А на вопрос подписчиков о том, почему она не настояла, чтобы Павел, еще будучи мужем, не обеспечил детей жильем, Алана ответила так: «Он всегда отвечал: у моих детей все есть».

Также Алана сказала, что она с сыном и дочкой живет в однокомнатной квартире.

А на вопрос читателей о том, открыто ли ее сердце для отношений ответила так: «Получается, что да».

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что на своей странице в «Инстаграме» Мамаева опубликовала письмо Павла из Бутырки. Пару лет назад футболист попал в тюрьму за хулиганство, однако Алана не отвернулась от мужа и продолжала его поддерживать. В своем послании Мамаев писал, как ценит преданность возлюбленной в трудную минуту, и обещал больше не причинять боль.

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