Донские парламентарии продолжают исполнять наказы избирателей. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты Законодательного собрания Ростовской продолжают исполнять наказы своих избирателей.

Так, из средств, которые по поручению парламентариев выделяют из резервного фонда областного правительства, на начало августа оснастили общеобразовательные и спортивные школы, медицинские учреждения, дома престарелых и так далее.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И МЕБЕЛЬ

На начало августа средства были выделены детским садам, больницам, спортивным объектам.

Конкретно на приобретение комплектов спортивной одежды для Заветинской детско-юношеской спортивной школы направили 50 тыс. рублей.

На приобретение и доставку оборудования для игровой площадки в детском саду № 4 х. Никольский Заветинского района – 250 тыс. рублей.

На покупку и доставку оборудования для игровой площадки детского сада № 10 в селе Федосеевка Заветинского района – 250 тыс. рублей.

На приобретение конструктора Lego, ноутбука, видеокамеры, лампы Дельта для Орловского дома детского творчества – 350 тысяч рублей.

На покупку шести ноутбуков для Орловской средней общеобразовательной школы № 1 – 450 тыс. рублей.

На приобретение комплектов детской казачьей формы, предметов казачьей символики, стендов, вывески для Киевской средней школы Ремонтненского района выделили 140 тыс. рублей.

На покупку оборудования для столовой Кормовской средней школы Ремонтненского района – 238 тыс. рублей.

На приобретение оборудования для Центральной районной больницы Цимлянского района направили 730 тыс. рублей. А на приобретение медицинского кислородного концентратора для ЦРБ Веселовского района – 150 тыс. рублей.

437 тысяч рублей пошли на приобретение мебели, комплекта табличек для кабинетов, коридорных указателей для Центральной районной больницы Семикаракорского района.

На покупку мебели, гематологического анализатора, сплит-систем для оснащения клинико-диагностической лаборатории Центральной районной больницы Кагальницкого района направили 1 млн рублей.

А на покупку стоматологической установки для Центральной районной больницы Целинского района – 417 тыс. рублей.

Больше полутора миллионов рублей пошло на покупку оборудования для Центральной районной больницы Неклиновского района.

УПОР НА ОБРАЗОВАНИЕ

Также на приобретение теневого навеса для детского сада «Ласточка» ст. Хорошевской Цимлянского района выделили 130 тыс. рублей.

На покупку сплит-систем для средней школы № 20 имени Михаила Аксенова в Донецке – 175 тыс. рублей.

На приобретение сплит-систем для гимназии № 12 имени М.А. Шолохова г. Донецка – 175 тыс. рублей.

На приобретение полных комплектов парадной казачьей мужской формы для Веселовской средней школы № 2 Веселовского района – 112 тыс. рублей.

На покупку строительных материалов для Красноманычской, Новинской и Садковской школ Веселовского района – 737 тыс. рублей.

На приобретение байдарок, весел, часов шахматных, шахмат для Семикаракорской детско-юношеской спортивной школы Семикаракорского района – 202 тыс. рублей.

На приобретение инфракрасных бесконтактных термометров, мебели для детского сада «Теремок» Семикаракорского района – 300 тыс. рублей.

На покупку компьютера и компактной звукоусилительной системы для Пономаревской общеобразовательной школы Кашарского района – 116 тыс. рублей

На приобретение учебников для лицея № 2 города Ростова-на-Дону – 100 тыс. рублей.

На покупку ноутбуков и акустической системы для дома детского творчества города Батайска – 308 тыс. рублей.

На приобретение интерактивных комплектов для школы № 94 города Ростова-на-Дону – 238 тыс. рублей.

На приобретение компьютеров для лицея № 11 города Ростова-на-Дону – 150 тыс. рублей.

На приобретение учебников для 5 школ города Ростова-на-Дону – 900 тыс. рублей.

На приобретение комплектов футбольной формы для детско-юношеской спортивной школы Егорлыкского района – 225 тыс. рублей.

На приобретение казачьих костюмов для Лопанской средней школы № 3 Целинского района выделили 432 тыс. рублей.

На покупку комплекта программно-модульного комплекса «Баланс», комплекта развивающего коррекционного комплекса Моби «Соло», декоративно-развивающих панелей «Остановка», «Поликлиника», «Скейт-парк», «Магазин», интерактивной песочницы, дуг для подлезания, развивающих панелей «Занимательный кольцеброс», балансиров круглых, световых планшетов для рисования песком, мебели для центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Советского района города Ростова-на-Дону выделили больше 1 млн рублей.

На покупку детского спортивного и игрового инвентаря для детского сада № 5 «Вишенка» Волгодонского района – почти 200 тыс. рублей.

На приобретение детского игрового комплекса, домика-беседки для детского сада «Сказка» сл. Большая Орловка Мартыновского района – 300 тыс. рублей.

На приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для школы № 22 х. Кривой Лиман Мартыновского района – 130 тыс. рублей.

ЧТО СДЕЛАНО В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

На приобретение оконных блоков, москитных сеток с установкой для Ремонтненской центральной библиотеки депутаты Заксобрания направили 267 тыс. рублей.

На приобретение мебели для Никольского сельского дома культуры Заветинского района – 150 тыс. рублей.

На покупку мебели и жалюзи для Фоминского сельского дома культуры Заветинского района – 100 тыс. рублей.

На приобретение сабвуферов, акустических систем, микшерного пульта для Родионово-Несветайского районного дома культуры направили 800 тыс. рублей.

На приобретение музыкального, светового оборудования для дворца культуры «Октябрь» г. Волгодонска – 150 тыс. рублей.

На приобретение художественного, интерактивного оборудования, музыкальных инструментов для детской школы искусств г. Волгодонска – 350 тыс. рублей.

На приобретение проектора и экрана для детской школы искусств Цимлянского района – 108 тыс. рублей.

На приобретение видеокамеры и карты памяти районного дома культуры Семикаракорского района – 60 тыс. рублей.

На покупку кресел театральных для детской школы искусств города Батайска – 500 тыс. рублей.

На приобретение музыкальных инструментов для Егорлыкской детской школы искусств – 180 тыс. рублей.

На покупку ударных музыкальных инструментов, ударной установки, микрофонов, сценических костюмов для Егорлыкского районного дома культуры – 388 тыс. рублей.

На приобретение музыкальных систем и музыкального оборудования для Луначарского сельского дома культуры Егорлыкского района – 250 тыс. рублей.

На приобретение радиосистем, музыкального оборудования, ноутбука для Войновского сельского дома культуры Егорлыкского района – 270 тыс. рублей.

На приобретение сборно-разборного сценического комплекса для дома культуры Хлеборобного сельского поселения Целинского района – 600 тыс. рублей.

На покупку витрины для Мартыновского районного краеведческого музея им. В.В. Карпенко Мартыновского района – 132 тыс. рублей.

На приобретение металлопластиковых дверных и оконных блоков с подоконниками и водоотливами с установкой для мемориального музея 13 Героев Советского Союза (культурно-досугового центра Красновского сельского поселения Тарасовского района) – 464 тыс. рублей.

На приобретение металлопластиковых дверных и оконных блоков для Большинского сельского дома культуры Тарасовского района – почти 300 тыс. рублей.

Отметим также, что на приобретение сплит-систем с установкой, холодильников для центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ремонтненского района выделили 154 тыс. рублей.

И это лишь часть того, что уже сделано в рамках исполнения наказов избирателей.