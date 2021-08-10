Срочно госпитализировали и положили под капельницу: появились подробности отравления более 30 детей на сборах в Ростовской области

Следственные органы уже назначили судебно-медицинские экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске 31 ребенок отравился в центре загородного отдыха. Школьники приехали на тренировочные сборы по фехтованию, однако спустя неделю попали в больницу. «КП» выяснял, где и как отравились дети и в каком состоянии находятся.

ОПАСЕНИЙ НЕ БЫЛО

По данным источника, сборы проходили на известной турбазе «Донская волна» с 1 августа. В центр отдыха приехали и фехтовальщики из Ростова-на-Дону, а именно — воспитанники спортшколы № 11.

— Мы отправили на сборы четырех учеников – девочку и трех мальчиков. Не знаю, был ли кто-то еще от Ростовской области. Могу только сказать, что фехтование по области преподают только в нашей школе. Скорее всего, остальные дети были из других городов, такие совместные сборы проводятся нередко, — рассказал замдиректора школы № 11 Юрий Поляничкин.

По его словам, сборы оплачивались из бюджета. Руководство школы не занималось выбором турбазы, не требовало документы у компании и не занималась другими организационными вопросами. Однако у них не было никаких опасений по поводу «Донской волны». Школа не первый год отправляет туда своих воспитанников и всегда все проходило «гладко». Но в этот раз все случилось иначе.

РЕЗКО СТАЛО ПЛОХО

Первые восемь дней юные спортсмены как обычно тренировались, отдыхали и на здоровье не жаловались. Однако утром 9 августа самочувствие у детей резко ухудшилось. У многих начались тошнота и рвота, диарея.

— Их сразу госпитализировали, положили под капельницу, прокапали. Слава богу, обошлось без серьезного отравления! Девочку уже выписали. Мальчики еще там, но чувствуют себя нормально, — говорит Юрий Поляничкин.

ОФИЦИАЛЬНО

Запланированные до 14 августа сборы пришлось прервать. Туристическую базу начали проверять прокуратура, следственные органы и Роспотребнадзор.

— Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха. Проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы, — прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.

В «Донской волне» на звонки не ответили. В Министерстве по физической культуре и спорту ситуацию пока не комментируют.

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