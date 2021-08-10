В Ростове-на-Дону будут наращивать темпы строительства жилья и социальных объектов

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о темпах строительства в донской столице. Фото: пресс-служба городской администрации

Ростов-на-Дону последние годы удерживает лидирующие позиции в стране по количеству введенного в эксплуатацию жилья. В донской столице активно застраиваются новые микрорайоны, городская среда становится все более комфортной для проживания. О планах развития строительной отрасли, а также о текущей работе, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В прошлом году было введено в строй 1 млн 298 квадратных метров. В этом году мы планируем сдать 1 млн 321 квадратный метр. За счет достигнутых договоренностей с застройщиками у нас активно ведется строительство социальных объектов. Возводим рекордное для нашего города количество детских садов, - сообщил сити-менеджер.

По словам Алексея Логвиненко, сегодня строительство - это большой экономический кластер, который дает и тысячи рабочих мест в самой отрасли, и развитие других сфер городской жизни.

- Новые школы - это рабочие места для учителей, медучреждения - для медиков. Жилищное строительство дает импульс банковской сфере, развитию коммуникаций, благоустройству, - говорит Алексей Логвиненко.

Так, в донской столице идет строительство шести дошкольных учреждений, и еще три сада возводят застройщики.

- В активной фазе строительство четырех школ. Еще пять запроектированы. Завершаем возведение модульного здания подстанции скорой помощи в мкр. Суворовском. В графике – реконструкция роддома №5, - отметил сити-менеджер.

По словам Алексея Логвиненко, в планах наращивать темпы строительства как жилых домов, так и объектов инфраструктуры. При этом застройщики сами все чаще стремятся возводить в том числе и объекты социальной сферы - их наличие повышает привлекательность жилья.

По словам сити-менеджера, сейчас стоит стратегическая задача – уход от точечной застройки высотками центра Ростова и развитие новых жилых районов.

Задел для будущего строителям создается уже сейчас. Так, город приступил к строительству нового коллектора, который позволит осваивать новые территории.

По словам Алексея Логвиненко, даже в пандемию строители не прекращали работу. Благодаря соблюдению всех санитарных норм распространение коронавируса среди рабочих удалось избежать. Все объекты были сданы в срок.

Алексей Логвиненко отметил, что строители столкнулись с проблемами, вызванными ростом цен на материалы.

- Это представляет сложность для работы по муниципальным контрактам, разыгранным до подорожания, но, тем не менее, все объекты сдаются в срок, - сказал Алексей Логвиненко.