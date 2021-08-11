Новости Ростова-на-Дону на 11 августа 2021: старинный особняк в Нахичевани выставили на продажу

Особняк продают почти за 25 миллионов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новости Ростова-на-Дону на 11 августа 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

Ростовский ипподром могут перенести в район Тачанки. По словам министра спорта Самвела Аракеляна, здесь планируется построить конно-спортивный комплекс. Работы запланированы на 2023 - 2024 годы.

Суд смягчил приговор активистке Анастасии Шевченко. Ей сократили условный срок до трёх лет и назгачили испытательный период - три года.

В Волгодонске 31 ребенок отравился на турбазе. В центр дети приехали 1 августа на тренировочные сборы по фехтованию. 9 августа самочувствие спортсменов резко ухудшилось - они попали в больницу. В настоящее время проверкой инцидента занимаются следственные органы.

В Ростове выставили на продажу старинный особняк в микрорайоне Нахичевань. По словам владельца, в здании высокие потолки, лепнина и другие уникальные детали. Общая площадь — 374 квадратных метра. Владелец продает дом за 29,4 миллиона рублей.

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