Возможной причиной отравления детей на спортивных сборах под Ростовом назвали немытые кулеры с водой

Специалисты делают все необходимые анализы для установления причины массового отравления Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи выясняют детали массового отравления в центре загородного отдыха в Волгодонске. Школьники приехали на тренировочные сборы по фехтованию, однако спустя неделю попали в больницу.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, первые восемь дней юные спортсмены как обычно тренировались, отдыхали и на здоровье не жаловались. Однако утром 9 августа самочувствие у детей резко ухудшилось. У многих начались тошнота и рвота, диарея.

В общей сложности, в больнице под капельницами очутился 31 ребенок. К счастью, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

— Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха. Проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы, — прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, дети могли отравиться из-за плохой воды в кулере.

Так, очевидцы уверяют, что ее не меняли всю неделю. Однако не исключено и пищевое отравление. Точная причина станет ясна после всех экспертиз.

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