Жительница Ростова отсудила 700 тысяч у перевозчика после того, как ее придавило дверью в маршрутке

В результате инцидента в маршрутке женщина получила тяжелую травму. Фото: Ольга ГОПАЛО

Ростовчанка отсудила у АТП-5 700 тысяч рублей после того, как ее придавило дверью в маршрутке. В результате происшествия женщина получила настолько серьезную травму, что ей пришлось вставлять протез.В "КП - Ростов-на-Дону" выяснили подробности дела.

ОТКРЫЛ ДВЕРЬ И УЕХАЛ

По данным Ворошиловского суда, в то утро женщина выходила из маршрутки на своей остановке. Водитель слишком рано закрыл дверь — в итоге рука пассажирки осталась зажата в салоне. Маршрутка тронулась, и женщина начала кричать. Тем не менее водитель не стал останавливать транспорт, а просто раскрыл дверь — пострадавшую откинуло на дорогу.

Позже врачи диагностировали у нее перелом бедра со смещением. Травма оказалась настолько тяжелой, что пациентке пришлось удалить головку бедра и установить протез.

ИСКАЛА, КТО ОТВЕТИТ

В отношении водителя возбудили уголовное дело, но ответить по всей строгости закона он так и не смог. Через какое-то время после происшествия мужчина скончался. Тогда женщина решила привлечь к ответственности его работодателя - автотранспортное предприятие.

В АТП-5 сначала настаивали на том, что виновник ДТП у них не работал. Однако суд установил, что в то утро водитель двигался по маршруту, который обслуживал перевозчик. Трудовые отношения между компанией и водителем подтверждались также материалами о ДТП и ответом Департамента транспорта.

Судебные тяжбы между АТП и пассажиркой длились несколько месяцев. В итоге Ворошиловский суд сначала взыскал с перевозчика 200 тысяч за моральный вред, а позже — еще 500 тысяч компенсации вреда здоровью.