Первоклашка чуть не лишился глаза из-за домашней крысы: Какие опасности таят в себе домашние животные

Домашний питомец нанес серьезную травму - глаз пришлось спасать. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Офтальмологи городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону оказали необходимую медицинскую помощь семилетнему мальчику с травмой глаза. Нет, он не ударился головой о качели и не упал. Поранила его обыкновенная домашняя декоративная крыса. Об удивительной истории спасения зрения мальчика «КП — Ростов-на-Дону» рассказали медики.

ШУСТРЫЙ ПИТОМЕЦ

- У нас дома живут питомцы – две декоративные крысы, они совершенно безобидные, таких сегодня заводят многие. Старшая дочка чистила им клетку, - начала свой рассказ мама юного пациента. - И крыски, как обычно, на это время перебрались на диван, где в это время сидел сынишка. Животные прятались и резвились в диванных подушках. Сын заглянул за подушки, чтобы посмотреть на них, а в это время одна из крыс как раз резко подпрыгнула и, получается, сильно ткнулась своим острым носом ребенку в глаз.

Сначала женщина даже не поняла, что именно случилось: ребенок схватился за лицо, зажмурился, сказал, что ему больно. Кто бы мог подумать, что крысиный нос может быть таким опасным? Тем не менее, врачи в Таганроге, к которым обратилась женщина с сынишкой, срочно перенаправили юного пациента в ростовскую ГБСМП: на базе этой больницы действует областной офтальмологический центр всех неотложных состояний глаза. У ребенка диагностировали проникающее ранение глаза с поражением роговицы и выпадением радужной оболочки — вот вам и шалости питомцев.

Заведующая офтальмологическим отделением больницы Ирина Шангичева успешно провела операцию юному пациенту. Теперь опасений по поводу проблем со зрением не осталось.

Пациент с мамой благодарили Ирину Васильевну Шангичеву, своего лечащего врача-офтальмолога Татьяну Пащенко и весь коллектив отделения за чуткость и профессионализм.

С начала года медики офтальмологического отделения провели около 350 операций только по извлечению инородных тел из глаз. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

КОТ И СТРУЖКИ

- В последнее время к нам нередко поступают и взрослые, и маленькие пациенты, получившие травмы глаз во время игр с домашними питомцами. Даже если эти питомцы - кошки, собаки, декоративные крысы - вовсе не агрессивные и ласковые, то, порой одно неосторожное движение во время забав с ними может причинить большой вред. И в случае травмирования глаз немедленно следует обратиться за медицинской помощью, - подчеркивает заведующая офтальмологическим отделением Ирина Шангичева.

Буквально за день до поступления семилетнего таганрожца, которого случайно травмировала домашняя крыса, в это же отделение поступила четырехлетняя девочка, в глаз которой попало инородное тело.

- Я увидела, что дочка сильно чешет глазик, он покраснел. Осмотрев ее, увидела какую-то едва заметную черную точку, похожую на соринку. Обратились к врачам, и они извлекли из глаза дочки металлическую стружку, - рассказала мама маленькой пациентки.

В семье очень удивились и стали гадать, каким же образом она туда попала. Выяснилось, то накануне девочка играла с пушистым домашним котом. Который частенько любит захаживать в гости и к соседям, где идет ремонт, и что-то пилили ножовкой по металлу. Получается кот на своей шерстки принес эти едва заметные стружки домой, и одна из них попала ребенку в глаз, когда девочка играла с любимцем.

Через несколько дней маленького пациента с мамой выписали домой. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

КОГТИСТЫЕ ЛАПЫ

Помнят в отделении офтальмологии и случай с трехлетним мальчиком, доставленным из области. Во время игр во дворе любимец семьи и верный сторож – пес породы алабай случайно задел мальчонку своей мощной лапой по лицу, травмировав глаз и оторвав веко! Врачи провели операцию: веко пришили и спасли зрение малыша. После нескольких дней в стационаре пациента с мамой благополучно выписали домой.

Чуть дольше пришлось провести в больнице другой пациентке – 30-летней женщине, глаз которой случайно когтистой лапой травмировал ее кот. За медицинской помощью женщина обратилась не сразу, так что за спасение ее глаза врачам пришлось изрядно побороться.

А всего, с начала этого года офтальмологи городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону провели 341 операцию по удалению из глаз пациентов инородных тел. Это не считая других высокотехнологичных офтальмологических вмешательств!

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