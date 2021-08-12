В Ростове-на-Дону малыш, родившийся размером с ладонь, уже через год встречал в роддоме младшего братика

Врачи бились за жизнь малыша четыре месяца Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Шахт Ростовской области – хрупкая женщина со стальным характером. Сейчас Евгения – мама очаровательных озорных мальчишек-погодок. Но дорога к этому счастью не была простой.

Первая беременность стала для молодой семьи настоящим подарком. Евгения сияла от счастья, вынашивая под сердцем первенца. Но вдруг на сроке всего в 24 недели прямо на работе у нее начали отходить воды.

Страх, слезы, скорая, больница. И вот вердикт врачей – аборт.

- Как это? Это же мой сын, ему уже 24 недели! – это первое, о чем подумала Евгения.

Она категорически отказалась прерывать беременность. Районные врачи не в силах были больше ничем помочь, и дончанку на скорой помощи повезли в Ростовский перинатальный центр.

Три дня врачи пытались сохранить беременность, а затем на сроке 24 недели и несколько дней сделали кесарево сечение.

Малыш появился на свет совсем крошечным. Он помещался в ладони доктора.

Вес мальчика был 720 граммов, а рост – 32 сантиметра. Четыре месяца новорожденный провел в реанимации. Только когда малыш окреп окончательно, его вместе с мамой выписали из ПЦ.

А уже через год Евгения узнала, что вновь беременна, и вновь – под сердцем сын.

- Конечно, была тревога, и риски сверхранних родов остались. Поэтому, и за вторым сыном шла в ПЦ, - продолжает Евгения.

Специалисты сделали все возможное, чтобы ребенок родился в срок. И вот на 40-й неделе беременности на свет появился Мирон.

Его и маму из роддома встречали счастливые старший брат и папа.

- Я от всего сердца благодарна врачам перинатального центра за то, что подарили мне счастье стать мамой дважды, - сказала Евгения.

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