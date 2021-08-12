Свежие новости ФК «Ростов»: как изменился состав и что произошло с командой перед матчем с ЦСКА

Сейчас "Ростов" готовится к матчу с московским клубом.
Новости ФК «Ростов» в последнее время не радовали болельщиков команды. В этом сезоне «желто-синие» уже дважды проиграли и пока не одержали ни одной победы. Однако под руководством Юрия Семина игра ростовчан изменилась.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В СОСТАВЕ
ФК «Ростов» расторг контракт с 29-летним нападающим Владимиром Обуховым. Он перешел в клуб в прошлом году, но ярко проявить себя не успел. В сезоне 2020/21 Обухов провел за ростовчан десять матчей и ни одном из них не забил гол.
ФИФА дисквалифицировала Обухова на полгода. Фото: ФК "Ростов".
Положение Обухова в команде пошатнулось еще больше, когда весной разгорелся допинговый скандал. Следы допинга якобы нашли в пробах, которые нападающий сдавал еще в 2013 году. Судя по всему, в июне слухи все-таки нашли подтверждение — ФИФА дисквалифицировала его на полгода.
Болельщики холодно восприняли эту «потерю». Некоторые заметили, что игрок был «не самым результативным», и пожелали удачи в карьере.
В ФК «Ростов» вернулся вратарь Максим Рудаков. В аренде волгоградского «Ротора» он провел только несколько недель и пока не успел выйти на поле. Пока неизвестно, задействует ли Семин Рудакова.
Максим Рудаков не успел сыграть за "Ротор" ни одного матча. Фото: ФК "Ротор".
СНОВА ОШИБКИ В СУДЕЙСТВЕ
Едва начав сезон, «Ростов» уже столкнулся с несправедливым судейством, на этот раз на матче с «Зенитом». Экспертно-судейская комиссия РФС установила, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол в ворота «желто-синих» на 29-й минуте матча. Специалисты заметили, что игрок «Зенита» Далер Кузяев совершил наступ на ногу защитника во время атаки.
По данным комиссии, Мешков также ошибочно не назначил пенальти в ворота зенитчиков. В заключении экспертов говорится, что вратарь Михаил Кержаков совершил фол на нападающем, пока мяч находился в игре.
Виталий Мешков ошибочно засчитал гол в ворота "Ростова" и не засчитал гол в ворота "Зенита". Фото: ФК "Ростов".
Получается, что матч Ростов – Зенит 1 августа мог пройти вничью — 3:3 вместо 2:4. Тем не менее результат игры и, соответственно, позиции клубов в турнирной таблице поменять уже нельзя.
ГЛАВНЫЙ СЛУХ
На этой неделе болельщиков обеспокоили слухи о еще одном трансфере ФК «Ростов». В соцсетях и мессенджерах сообщалось, команду покидает ее главная звезда Матиас Норманн. К счастью, в клубе уже опровергли эту информацию.
Напомним, 8 августа Норманн впервые вышел на поле после длительного перерыва. Полузащитник наконец восстановился после травмы и, по данным «Ростова», готовится к новому матчу.
Матиас Норманн успешно провел первый матч после перерыва. Фото: ФК "Ростов".
Напомним, следующий матч Ростов — ЦСКА пройдет 14 августа. Команды встретятся на «Ростов Арене» в 20.00.