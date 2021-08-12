Школьница из Ростовской области, травившая подростка-инвалида, жестоко унизила еще одного ребенка

Подросток из Ростовской области подверглась унижениям со стороны 15-летней школьницы. Фото: источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона

В одном из райцентров в донском регионе 17-летняя девочка стала жертвой издевательства со стороны 15-летней местной жительницы. Наталья (все имена изменены в интересах следствия – прим. ред.) заставила Иру вначале встать перед ней на колени, а потом - раздеться. Все унижения, которым подверглась Ира, были сняты злоумышленницей на камеру мобильного телефона и позже попали в сеть.

Сейчас с Ирой работают психологи. Специалисты не исключают, что психологическая травма от унижений может «аукнуться» во взрослом возрасте.

- Ира – ребенок-инвалид. Растет в небогатой, но любящей семье. Почти все в нашем городе знают о том, что произошло. Многие вызвались оказать финансовую помощь семье пострадавшего ребенка, - рассказала «КП - Ростов-на-Дону» жительница небольшого донского городка Ольга Иванова.

Также, по ее словам, Ира – не единственная жертва. Так, Наталья подвергла унижениям еще одну девочку-подростка. В «заброшке», на глазах у других детей, злоумышленница наотмашь ударила свою жертву по лицу. Все происходящее снимали на видео. Эти кадры также оказались в сети.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что на одном из сайтов появилась петиция. Ее автор просит наказать Наталью по всей строгости закона. Под петицией стоит уже около 400 подписей.

По словам же местных жителей, пока школьница вполне комфортно себя чувствует. Так, она спокойно гуляет по улицам. Часто - вместе с мамой.

- Ее никто так и не закрыл, люди этим сильно возмущены, - пояснила Ольга Иванова.

Тем временем, следком проводит проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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