В Ростове-на-Дону жильцы аварийного дома на Социалистической переедут в новые квартиры

По соседству с этим домом в конце прошлого месяца обрушилась стена аварийного дома № 130.Фото: пресс-служба городской администрации

Глава ростовской Администрации Алексей Логвиненко в среду, 11 августа, провел встречу с жителями многоквартирного аварийного дома, расположенного на улице Социалистической, 128.

- По соседству с ними в конце прошлого месяца обрушилась стена аварийного дома № 130. Тогда жильцы обратились ко мне с просьбой о помощи – разрушающееся здание негативно влияет на состояние их дома. Договорились, что мы проработаем варианты и изыщем средства для расселения, - сообщил сити-менеджер.

И вот, во время живого общения, глава администрации города внимательно выслушал пожелания будущих новоселов относительно жилья.

Сити-менеджер учел все нюансы, каждую семейную ситуацию рассмотрел отдельно.

Алексей Логвиненко пообщался с жильцами аварийного дома. Фото: пресс-служба городской администрации

- Среди нуждающихся в переселении из аварийного жилья есть многодетные, есть инвалиды, у кого-то площадь покидаемых квартир больше, у кого-то меньше. Но со всеми удалось найти общий язык. В большинстве своем переселенцы въедут в квартиры даже большей площади. Да еще и с ремонтом, - сообщил Алексей Логвиненко.

В результате ростовчанам будут предоставлены однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры в районах с развитой инфраструктурой.

- Уже в этом месяце завершим обязательные процедуры, и люди, десятилетиями жившие в старом доме, станут новоселами. В ближайшее время решим и два проблемных вопроса. Вынесем вопрос на Думу о компенсации владелице приватизированной квартиры и дождемся, когда родит одна из жительниц, чтобы ее семья могла претендовать на квартиру большей площади, - подытожил глава администрации Ростова-на-Дону.

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