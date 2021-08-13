Новости Ростова-на-Дону на 13 августа 2021: выросли цены на ряд продуктов

Подорожали мясо, масло и яйца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новости Ростова-на-Дону на 13 августа 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

За месяц выросли цены на ряд продуктов. Так, мясо подорожало на 1,09%, яйца - на 1,09%, сливочное масло - на 1,67%. Например, килограмм говядины обойдется в 380 рублей, килограмм масла - в 549, десяток яиц - 64.

В Ростове разрешили расселить дом на Кривошлыковском, 4. Напомним, жители оспаривали документ, согласно которому дом признали аварийным. Однако Ленинский суд подтвердил, что здание подлежит сносу.

Реконструкция Дворца спорта в Ростове запланирована на сентябрь 2022. По словам министра спорта Самвела Аракеляна, губернатор уже принял решение о выделении 1,6 млрд рублей на ремонт. Работы при этом завершатся а 2024 году.

С 4 сентября запретят остановку транспорта на центральных улицах. Так, припарковать авто нельзя будет на Ворошиловском по восточной стороне на участке от Станиславского до Московской; на Большой Садовой от Семашко до Думского проезда, на Буденновском в створе дома № 39 и южной стороне Береговой от дома № 10 до Соборного.

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