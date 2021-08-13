Скидки до 90%: в честь юбилея ТЦ «Мир ремонта» приглашает ростовчан за эксклюзивными скидками

Фото: Мир ремонта.

В этом году ТЦ «Мир ремонта» отмечает юбилей — 25 лет. В честь праздничной даты в торговом центре решили сделать подарок покупателям. В эти выходные в магазинах будут действовать праздничные скидки до 90%.

«Мир ремонта» — настоящая находка для тех, кто решил обновить ремонт, изменить интерьер, да и просто порадовать себя стильными аксессуарами для дома. В магазинах двухэтажного гипермаркета на Аксайском проспекте,21 представлен широкий ассортимент товаров для дома и двора, ремонта и отдыха. Боле 100 магазинов предлагают мебель, сантехнику, освещение, обои, краску, двери, напольные покрытия, текстиль, посуду и многое другое. Ряд магазинов эксклюзивных брендов представлены только в Мире ремонта. Например, салоны мебели и декора FULL HOUSE, MYLOFT.ME, Garda Decor, Angel Wood, огромный магазин современного освещения «Prestige Свет-Юг», представитель фабрики кухонной мебели Küchen Hof, магазин производителя домашнего текстиля Don Cottoni, одна из самых больших в Ростове экспозиций напольных покрытий «Домикс» и многие другие.

Рассказываем на реальных примерах, как можно сэкономить на покупках в ТЦ «Мир ремонта» до 15 августа.

ТОП-10 МАГАЗИНОВ С МАКСИМАЛЬНЫМИ СКИДКАМИ ДО 90%

В популярном магазине «Много мебели» действует беспрецедентная акция – лимитированные скидки до 90%. К примеру, стильный стол-приставку «LOFT» можно купить всего за 3 999 руб. А при покупке комплекта мебели, скидка на одну из позиций может составить до 100%. Другими словами, если вы приобретаете диван и гарнитур, гарнитур получаете в подарок. Заманчиво, не правда ли - приехать за диваном, а уехать еще и с гарнитуром в подарок!

Фото: Мир ремонта.

Сетевой магазин «Лазурит» предлагает скидки до 55% на мягкую и корпусную мебель и до 65% на детскую мебель. Например, комфортную и качественную детскую кровать «Тиана» можно приобрести за 30 300 рублей вместо 86 570.

В магазине «Аскона» действуют скидки до 50% на кровати. Кроме того, можно купить специальный анатомический матрас со скидкой 70%.

«Эльба мебель» дарит скидки до 50% на весь ассортимент товаров. Размер скидки зависит от стоимости вашей покупки. Кроме того, за покупки стоимостью от 70 тысяч вас ждет приятный сюрпризы — подарки или бесплатная доставка.

Фото: Мир ремонта.

В магазине «Мебель Москва» скидки до 50% распространяются на самые популярные коллекции мебели, в том числе и хиты продаж. Самое время обустроить по-новому гостиную, прихожую или спальню.

Интерьерный салон дизайнерской мебели и аксессуаров для дома «FULL HOUSE» предлагает эксклюзивную скидку 25% на весь ассортимент товаров. Здесь вы найдете все для дома — от мебели до свечей и картин.

На огромной экспозиции современного освещения магазина «Prestige Свет-Юг» действует фиксированная скидка 50% на один из самых популярных и роскошных товаров — хрустальную люстру Bohemia Ivele Crystal производства Чехии.

Фото: Мир ремонта.

Тем, кто давно хотел добавить в дом уюта, советуем посетить салон «Коврополис», который предлагает скидки до 30%. Можно приобрести три эксклюзивных иранских ковра Shahkar Novin и ковер ручной стрижки BOHO от сербской фабрики.

Компания «Орматек» предлагает скидку 73% на матрас Ranch и скидку 50% на матрасы ProNight и Eco EVS 9-zone, а также на другие товары для комфортного сна.

Сэкономить можно на покупках не только для дома, но и дачи. Прямо сейчас проходит сезонная распродажа в очень популярном среди дачников магазине «Дачный мир». Со скидкой до 65% можно купить широкий ассортимент товаров — садовую мебель, грили и многое другое.

Фото: Мир ремонта.

Кроме того, разнообразные скидки действуют на покупки и в других магазинах ТЦ «Мир ремонта». Праздничная скидка 10% действует во многих магазинах гипермаркета на весь ассортимент. Желающим благоустроить свое жилье рекомендуем не упустить шанс выгодно купить все для ремонта и интерьера.

Фото: Мир ремонта.

Но нужно поторопиться! Стоит заранее спланировать грядущие выходные — максимальные скидки действуют в только до 15 августа.

Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. На правах рекламы.