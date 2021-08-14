Дневник библиотекаря: «Придумываем фиктивных читателей, работаем за грузчика и терпим перегар»

Самая спокойная, казалось бы, профессия на деле оказалась нервной Фото: Евгения ГУСЕВА

Библиотекарь 21 века — звучит как архаизм. Кому нужны бумажные книги, когда практически любые тексты можно найти в интернете? Однако и в 2021 году городские библиотеки в Ростове-на-Дону по-прежнему существуют, причем в большом количестве. Кто приходит туда и зачем, с какими трудностями приходится бороться сотрудникам — выяснила корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

НЕХВАТКА СОТРУДНИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ

- Сотрудники у нас остро нужны. За такую зарплату никто работать не хочет, - первым делом сообщила мне директор одной из городских библиотек.

Заработная плата библиотекарю полагается в размере прожиточного минимума, то есть чуть больше 12 тысяч в месяц.

- Вообще положено брать на работу людей только с библиотечным образованием, ведь в библиотеке предоставляется госуслуга. Никто бы не хотел, например, чтобы его лечил врач, который не имеет медицинского образования, - объясняет руководитель. - Часто приходят люди-энтузиасты, но без образования. По правилам мы должны им отказывать в трудоустройстве.

Заработать в библиотеке чуть больше и дотянуть свою зарплату до 15, а то и 17-18 тысяч, как оказалось, реально — нужно всего лишь пройти аттестацию и доказать, что ты хороший сотрудник, который в течение каждого месяца выполнял все установленные нормативы, за каждый из которых полагается небольшая ежемесячная надбавка. К нормативам относились число пришедших читателей, количество выданных тобою книг, журналов, отвеченные запросы насчет имеющейся литературы, справки и выписки информации из учебных книг.

- У нас бешеные нормативы: 36 человек в день должно приходится на одного библиотекаря, а сотрудников у нас пять. Если к нам каждый день будет ходить столько читателей, сколько мы должны принимать, то очередь будет стоять аж до во-он того перекрестка, - смеется младший библиотекарь Василий. - Столько людей к нам, конечно, не ходит.

Чтобы выполнить нормативы, приходится вести учет "мертвых душ" читателей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кроме того, рядовому библиотекарю необходимо регулярно проводить заседания читательского клуба по интересам, ежеквартально придумать, организовать и провести несколько мероприятий по привлечению читателей в библиотеку, а также раз в две недели обновлять тематические выставки библиотечных фондов к праздничным датам календаря. По каждому проведенному мероприятию нужно составлять подробный отчет: название, тема, рассмотренные вопросы, роль каждого сотрудника библиотеки в организации и проведении общего дела, число посетителей. Приложить фото и видео, доказывающие, что все это было на самом деле.

- Это только кажется, что работа библиотекаря самая спокойная — на самом деле бегаешь как угорелый - то с книгами, то с отчетами, то с фотоаппаратом, - рассказала пожилая сотрудница Галина. - Все свои обязанности едва успеваешь выполнить в течение 8-часового рабочего дня. А если не выполняешь — понятно, что зарплату урежут.

На мой вопрос о том, как же выполнить основной норматив по читателям и книговыдаче, сотрудницы переглянулись, усмехнулись и стали учить меня местным премудростям.

- Мы забиваем в программу фиктивных читателей, - объяснили мне. - Берешь читательские карточки из разных ячеек, чтобы не все фамилии были на одну букву (а то подозрительно - может придраться проверка), приносишь каждому по пять книг. И сканируешь штрих-коды, якобы Иванов Иван Иванович был у нас сегодня и все это взял. Часть карточек - реальные люди, которые пришли к нам раз-другой и больше не ходят. Но даже таких читателей не хватает, поэтому мы выдумываем имена и фамилии и заводим на них ненастоящие карточки. Чтобы больше было людей, которым ты можешь «выдать» книги.

В маленьких библиотечных отделениях приходится делить ставку уборщицы Фото: Виктор Гусейнов

В конце рабочего дня происходит списание литературы: стопку из 150 книг, которые «на руках» у фиктивных читателей, библиотекарь должен отсканировать заново и вернуть по полкам.

Такая работа выглядит бессмысленной и беспощадной. Но если библиотека не выполнит ежемесячные нормативы, то отделение за ненадобностью закроют. В Ростове, как оказалось, работают более 40 таких отделений - маленьких городских библиотек. В некоторых работают всего по 2-3 человека. 5-6 сотрудников — это уже роскошь, доступная библиотекам с большими фондами и помещениями, с двумя-тремя тематическими залами. Например, если там есть отдельные залы для отраслевой и для художественной литературы или взрослая плюс детская.

РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ

Фиктивные читатели оказались не единственной «непрофильной» частью работы библиотекаря.

- Нам повезло: у нас есть уборщица, приходит на час каждое утро, моет полы, - успокоила меня директор.

В других библиотеках уборщиц нет, сотрудникам приходится совмещать. Но они и рады: это ведь дополнительная четверть ставки - чуть больше двух тысяч рублей в месяц (зарплата уборщицы - десять).

- Кто пойдет за две тысячи в месяц работать? Да никто. А полную ставку нам не дают - не положено, слишком маленькое отделение, - объяснила мне сотрудница маленькой библиотечки.

В соседнем филиале библиотекарям «повезло» еще меньше: их отделение выиграло муниципальный грант — деньги на ремонт.

- А кто его будет делать, вы вот как думаете? Мы, разумеется, - возмущается заведующая отделением.

В стареньком одноэтажном домике библиотеки деревянный скрипучий пол, такие же окна, за перекосившимися от времени шкафами проглядывает оштукатуренный кирпич вместо обоев. На окраинах Ростова, оказывается, до сих пор сохранились такие «сельские» с виду библиотеки.

- И стены красим сами, и потолки белим сами, окна бы заменить — да не знаю, как мы их сами менять будем, - вздыхает руководитель. - Битый месяц уйдет только на то, чтобы все книги снять с полок и перевязать в пачки к транспортировке. Ремонт-то ведь не какой-нибудь ожидается, а капитальный. Куда на это время книги девать будем — сама не знаю. Разве что в сарай. Может, коллеги из другого филиала разрешат к ним перетащить, но это надо договориться. Хоть к себе домой вези. В любом случае, перетаскивать все это нам на своем горбу.

О комфортном читальном зале некоторым приходится только мечтать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оказалось, что на грузчиков даже для тысяч и тысяч книг бюджетных денег не предусмотрено. А уж о микроволновке, чтобы погреть обед, холодильнике для сотрудников или туалете в помещении в этом отделении и не мечтают — будка стоит во дворе.

ПРИХОДЯТ СТАРУШКИ, А ОТ МУЖИКОВ ТЯНЕТ АЛКОГОЛЕМ

Когда я спросила, неужели совсем нет реальных читателей, директор ответила мне:

- Сходи в зал художественной литературы. Там все увидишь.

Галина, которая там работала, провела мне экскурсию по книгам.

- Здесь у нас детективы, здесь любовные, тут - исторические романы, Дарья Донцова, Татьяна Устинова, и прочая попса наших дней. Классика тоже есть — вон она пылится в углу. Никто сейчас не берет многотомники Толстого и Достоевского. Разве студенты-филологи. Им редко надо.

За книжной «попсой», как оказалось, приходят старушки и даже алкоголики.

- Непросто работать с такими читателями, - поделилась опытная сотрудница библиотеки. - Например, вот Мария Макаровна ходит по два раза в неделю. Она тут все уже перечитала. Вечно требует новых книг.

Поступления свежей литературы в маленьких библиотеках Ростова, как оказалось, случаются, но нечасто.

- А потом еще она всегда забывает, что уже прочитала, а что нет. Принесешь ей стопку книг — а она вспоминает: «Эти я уже читала!» Конечно, все что она брала указано в карточке, но у нее она многостраничная, как томик Бродского - не пересмотришь.

Так и таскаются библиотекари туда-сюда с книгами, пока читательница не вспомнит, что все-таки еще не читала и не наберет себе сколько нужно изданий.

- Мужчины приходят брать книги, извините, сильно поддатые, - шепнула мне на ухо Галина. - От такого читателя и запах соответствующий, и грязными руками они нам тут лапают все - обложки, страницы, столы наши рабочие — но приходится закрывать глаза на все это и книги выдавать, - горько поделилась она.

На клуб любителей женского чтива каждую первую субботу месяца собирались, по словам Галины, «три калеки».

- Студенты еще заходят, но редко, - заметил Василий из отдела отраслевой литературы, обычно сидящий за ксероксом. - Им чаще ксерокопии всякие требуются, чем литература.

По ежемесячному заработку с копировального аппарата тоже есть нормативы. Когда отделение не дотягивает до суммы, установленной к сдаче под отчет, младшим сотрудникам приходится докладывать деньги в кассу в складчину из собственных, и без того невысоких, зарплат.

- Деньги же казенные, и всю сумму до рубля надо сдать. Перед Новым годом по 200 рублей с каждого собирали, - спокойно рассказал смирившийся с местными порядками Василий.

В активные месяцы все студенты рвутся за ксерокопиями в библиотеку, выстраивается даже очередь. Библиотека находится рядом с их вузом, и именно здесь самая дешевая цена за один лист.

ЭЛЕКТРОННОЕ ЧТЕНИЕ ПРОТИВ БУМАЖНЫХ КНИГ

Да, в 21 веке электронная книга уверенно вытесняет бумажную. Экономит время и силы: не нужно идти до библиотеки, а потом тащить оттуда сумку, нагруженную тяжелыми бумажными книгами. Мы все чаще загружаем аудио в телефон и слушаем книги в пробке, на кухне, даже параллельно с работой — качество чтения при этом явно страдает.

Но никакая электроника не сможет вытеснить людям живое общение. А ведь именно за этим современные читатели приходят на библиотечные встречи. Пускай компания таких единомышленников внутри каждого «кружка по интересам» и невелика, зато все годами знают, понимают и уважают друг друга — читая друг другу стихи своего сочинения, обсуждая новинки за чашкой чая в клубе или участвуя в очередной библионочи, которую сотрудники постарались сделать максимально интересной.

Профессия библиотекаря полна сложностей, давления завышенных государственных нормативов, эмоциональных и даже физических неудобств - но в своем узком кругу все-таки востребована и жива.

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