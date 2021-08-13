Греби, дыши, крути педали: как отдохнуть во время коронавирусных ограничений в Ростове-на-Дону

Хорошо провести время на свежем воздухе - реально!

Пандемийный Ростов-на-Дону место не очень веселое. В рестораны без QR-кода не попадешь, бани и сауны закрыты, так что там компанией тоже не соберешься. Бассейны и аквапарк тоже скучают без гостей, а в парках остановлены все аттракционы, так что на них можно только любоваться издалека. Ну и как провести время в таких условиях? Валяться на диване все выходные? Журналисты “КП-Ростов-на-Дону” решили не сдаваться и нашли несколько вариантов, как провести выходные в Ростове-на-Дону - даже в условиях коронавирусных ограничений. На помощь приходят варианты досуга на открытом воздухе: грех не воспользоваться теми возможностями, которые предлагает жаркая летняя погода. Разобрались, какие варианты сегодня есть и предлагаем самые интересные способы провести время с пользой на улице: там, где никто не будет спрашивать QR-коды и маски.

Кино под открытым небом

Что может быть интереснее чем смотреть любимый блокбастер на большом экране под открытым небом. Раньше такое можно было встретить в американских фильмах, теперь и на дону есть подобное уникальное и умиротворенное местечко. Тут вас не будет смущать обыденная кинозальная обстановка где нельзя обсудить фильм и вдоволь поесть поп-корн. Неформальность этого мероприятия дарит интересные впечатления и точно будет отличаться от обычного похода в кино, где сейчас сплошные запреты и ограничения.

Увидеть фильм под открытым небом можно как из салона собственного авто так и расположившись на пледах с чаем и печеньками прямо возле огромного экрана. Все сеансы проводятся в ночное время так что солнце и зной не будут отвлекать от просмотра.

Сплав по реке

Река Дон имеет большое количество притоков и узких каналов, поэтому путешествие по самой главной природной достопримечательности точно оставит после себя множество эмоций. Сплавы проходят недалеко от города, поэтому можно обернуться за один день. Небольшие каноэ позволяют добраться даже в самые живописные и труднодоступные места донского края. Природа, умиротворение, никаких людей в масках и очередей - что может быть более приятнее в выходной день. Сплав по реке это отличное сочетание пикника, физических нагрузок и приятного общения.

SUP-прогулка

Модное развлечение этого лета - прогулка на доске с веслом по водной глади. Серьезной спортивной подготовки это занятие не требует, равновесие держать довольно просто. Зато все подписчики в инстаграме будут в восторге от миллиона крутых фотографий с самых интересных локаций Ростовской области. Среди маршрутов - городские, прогулки вокруг острова, путешествия по рекам региона. А еще - свидания для двоих на закате - самое романтичное приключение лета.

Домик с бассейном

Согласно постановлению с 4 августа закрыты все аквапарки, бани, сауны и зоны СПА-процедур. Все любители водного купания в один день лишились любимого развлечения. Можно конечно воспользоваться пляжным отдыхом на берегу Дона, но если этот вид досуга не подходит, остается только арендовать домик с бассейном. Подобных предложений очень много, так вы сможете позагорать на солнце, поплавать и не переживать что кто то будет перешагивать через вас. Такое помещение с бассейном вполне сможет заменить спа и закрытые сауны. Особенно этот вариант подойдет большим компаниям.

Горные велосипеды

С развитием "шеринговых" сервисов в городе появилось большое количество велосипедов, и многие стали уже забывать, что можно арендовать не только допотопный велосипед с корзинкой, но и современного горного "зверя" с которым можно покорить все крутые спуски в городе. Даже самый неторопливый новичок, легко осилит скоростной спуск если у велосипеда качественная система подвески и тормозов. Поездка с ветерком зарядит энергией и адреналином на всю неделю, главное не переусердствовать и на всякий случай защитить голову шлемом. Ведь кто не падал с велосипеда, тот песка на зубах у себя не чувствовал.

Это лишь несколько развлечений которые могут украсить выходной день во время коронавирусных ограничений. Журналисты "КП- Ростов-на-Дону" отправились дальше искать новые способы досуга для горожан.