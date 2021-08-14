Новости Ростова-на-Дону на 14 августа 2021: еще одна многоэтажка появится в Западном микрорайоне

Новый многоквартирный планируют построить вблизи двух парков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 14 августа 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

В Новочеркасске подрядчика, который занимался ремонтом трамвайных путей, заподозрили в мошенничестве на 2 миллиона. По данным прокуратуры, согласно госконтракту, компания должна была обновить несколько участков трамвайных путей. Однако часть работ так и не была выполнена, а в документы были внесены ложные сведения.

В Западном микрорайоне появится 25-этажный многоквартирный дом. По данным DomostroyDon.ru, объект появится на проспекте Стачки возле парков Плевен и «Сказка». Займется его возведением компания «Максимум».

В Ростове за взяточничество осудили бывшего полицейского. По данным пресс-службы областного управления ФСБ, он возглавлял кадровое подразделение полиции и за вознаграждение обещал устроить мужчину на работу в правоохранительные органы. Через посредников экс-правоохранитель получил 50 тысяч рублей. Подсудимого приговорили к четырем годам заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Губернатор поручил администрации продумать ограничения для владельцев электросамокатов. Властям предстоит установить правила размещения пунктов проката, а также определить зоны, в которых проезд будет запрещен.

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