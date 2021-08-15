Новости Ростова-на-Дону на 15 августа 2021: мощные ливни и поражение "Ростова" обсуждают жители региона

МЧС предупреждает о непогоде в регионе в воскресенье Фото: Иван МАКЕЕВ

Новости Ростова-на-Дону на 15 августа 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

Конец недели не только радует жителей региона прохладной погодой, но и пугает мощными ливнями. Так, синоптики предсказали, что на Ростовскую область идут ливни, в которых утонула Кубань. Не такой катастрофической силы, но коллапс полумесячная норма осадков способна вызвать. Чем еще опасен циклон, читайте наш материал.

ФК "Ростов" в матче с "ЦСКА" на "Ростов-Арене" допустил обидное поражение со счетом 1:3. Это второй матч команды под руководством нового тренера Юрия Семина. Единственный гол от "желто-синих" забил Константин Марадишвили. Напомним, ранее "Ростов" проиграл "Динамо" и "Зениту" и сыграл вничью с "Химками".Подробности обидного поражения читайте здесь.

С 1 сентября крупные школы в Ростове будет охранять военизированная охрана. Это могут быть лицензированные частные охранные предприятия или Росгвардия. Об этом заявил во время проверки городских школ к началу учебного года сити-глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. Какие школы считаются крупными, выяснили здесь.

В Азовском районе на федеральной трассе М-4 "Дон" в аварии погибла 18-летняя девушка. За рулем был 21-летний водитель с 9 месяцами водительского стажа. Машина врезалась в бетонный отбойник. Смертельного исхода можно было избежать, если бы пассажирка выполнила одно правило.

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