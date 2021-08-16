Новости Ростова-на-Дону на 16 августа 2021: что произошло за сутки

Рассказываем, что случилось в Ростове и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 16 августа 2021: рассказываем, что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Ученики будут заходить и выходить из ростовских школ по именным карточкам. В образовательных учреждениях поставят специальные считывающие устройства. Каждой карточке будет присвоен номер, по которому система будет автоматически определять ФИО школьника.

В проспекте Ворошиловском полицейский "УАЗ" столкнулся с "Тойотой Королла". По данным облачной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Подробности пока неизвестны.

Девять жителей Ростовской области задержали по подозрению в отмывании денег. По версии правоохранителей, с 2016 по 2020 годы они обналичивали средства через фирмы-однодневки. За свои услуги они брали процент. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело "Незаконная банковская деятельность".

Власти напомнили ростовчанам, что с 1 сентября начнет действовать "гаражная амнистия". Владельцам гаражей придется в упрощённом порядке оформить в собственность гараж и участок под ним. Не удастся приватизировать некапитальные строения, возведённые самостроем.

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