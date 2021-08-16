В микрорайоне «Вересаево» Ростова-на-Дону сдали два новых дома и открыли центральную аллею

Фото: ЮгСтройИнвест

В донской столице, в экорайоне «Вересаево», сдали в эксплуатацию два многоквартирных дома. Ключи от своих квартир в литерах 6/1 и 6/2 получили 572 семьи. Одновременно с этим была открыта и центральная аллея, богатая различными объектами для комфорта жильцов микрорайона. Здесь есть фонтан с динамической подсветкой, памп-трек, скалодром для детей и уникальные арт-объекты.

Фото: ЮгСтройИнвест

Стоит отметить, что все дворы в «Вересаево» оборудованы площадками для игры в футбол и волейбол. Также в микрорайоне есть крытый тренажерный зал. И, что оценят автомобилисты, — подземный паркинг в шаговой доступности.

Фото: ЮгСтройИнвест

— Сегодня у нас большой праздник. 572 семьи получили ключи от своих квартир в экорайоне «Вересаево». Для нас важно создать комфорт для каждого жителя микрорайона. Поэтому вместе с современными квартирами группа компаний «ЮгСтройИнвест» возводит всю необходимую инфраструктуру. Во дворе новых домов есть места для отдыха и занятий спортом. А в минуте ходьбы — большая зелёная аллея для прогулок всей семьи. От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю новосёлов и желаю счастливой жизни и лёгкого ремонта! —прокомментировал сдачу домов директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

Фото: ЮгСтройИнвест

В «Вересаево» хорошо развита социальная инфраструктура. Уже работает детский сад на 300 мест с ясельными группами. Введен в эксплуатацию школьный комплекс — самый большой в Ростовской области. Сейчас строится второй детский сад.

Фото: ЮгСтройИнвест

Входные группы имеют необычный дизайн. В холлах — керамогранитная плитка на полу, декоративная штукатурка на стенах, зеркала во весь рост, а потолки выполнены в технике Грильято. В квартирах также есть система индивидуального отопления. Собственник может сделать ремонт по своему вкусу — все жилье продается с чистовой отделкой.

Фото: ЮгСтройИнвест

Отметим, что «Вересаево» — самый экологичный жилой комплекс города по версии жюри Urban Awards 2021. Престижную премию группа компаний «ЮгСтройИнвест» получила по итогам работы сразу в трех городах: Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.