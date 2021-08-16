Стой, а то будет фиксация: Как в Ростове камеры дорожного движения следят за соблюдением ПДД

Автолюбители и не думают снижать аппетиты: число штрафов растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове с каждым годом увеличивается число дорожных камер, которые фиксируют нарушения ПДД. Если раньше устройства могли отследить только нарушения скоростного режима, то теперь электронные наблюдатели могут распознавать неправильную стоянку, заезд за стоп-линию, движение по полосе предназначенной для автобусов и другие несоблюдения правил. Журналист "КП-Ростов-на-Дону" решил выяснить, как обычному водителю меньше попадать на штрафы.

КАМЕР СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В августе в донской столице еще на нескольких улицах появились новые электронные наблюдатели. Внимательные водители заметили их на проспекте Нагибина 38, на улице 50-летия Ростсельмаша, 10 и на проспекте Шолохова, 235. Сейчас в городе практически не осталось участков, где бы на столбе не маячил глаз "большого брата", но все равно нарушений со стороны водителей меньше не становится.

Так, согласно данным регионального Управления ГИБДД, только за семь месяцев текущего года на Дону было зафиксировано 1 871 956 нарушений. А год назад, на ту же дату, их было всего 1 403 824 нарушений. Только за июль ростовские камеры сфотографировали около 24 тысяч нарушений. В основном, они касались скоростного режима и движения по выделенной полосе.

Как видно из статистики, автолюбители и не думают снижать аппетиты: число штрафов растет.

НА КАЖДЫЙ СТОЛБ НЕ ПОВЕСИШЬ

Многие водители считают, что снижение скорости на одном участке, невольно приводит к повышению на другом. Тормозя под камерами, торопыги компенсируют потерю скорости на более опасных участках дороги, где нет ни камер, ни нормального освещения.

На каждый столб "зоркий глаз" не повесишь. Вот и получается, что местные знатоки дорог как гоняли между полос, так и делают это, лавируя и тормозя перед камерами. А "попадаются", как правило, случайные водители, кто не знаком с обстановкой и проезжает эту местность впервые.

Нередко бывают случаи, когда получают и "письма счастья", когда едут по навигатору. Цифровые помощники предупреждают об ограничении скорости, но иногда или они ошибаются, или не успевают переключиться. Так, едем по Аксайскому проспекту, на навигаторе - ограничение скорости "90", а когда проезжаешь торговый центр в сторону авторынка - знак висит "70". Если его не заметить, можно легко поймать штраф. Конечно, куда приятнее рулить под чутким руководством "умной карты", но всегда нужно ориентироваться по знакам и указателям.

Иногда бывает, что ремонт дороги закончился и автомобиль едет по идеально ровному полотну. Как же не поддаться соблазну, надавив на газ. Между тем, там могут стоять временные знаки и висеть камера. Первые могут быть "раскиданы" по обочине, а последняя - все равно будет фиксировать нарушение. При этом навигатор даже не подскажет о подвохе.

ВНИМАТЕЛЬНЫХ КАМЕРА "НЕ ДОСТАНЕТ"

Чтобы не попасть на штрафы, нужно быть, в первую очередь, внимательным. Если на дороге есть знаки фотофиксации и ограничение скорости, но вас все обгоняют и сигналят, скорее всего, камеры тут нет. Но и в этом случае всегда важно помнить, что знаки, снижающие скорость, на участках случайно не появляются и нужно всегда быть на чеку в таких местах.

Не стоит заезжать за "стоп-линию" на крупных перекрестках, там скорее всего поджидает мобильная засада.

Выезжать на автобусные полосы тоже не слишком прибыльная затея: вы попросту можете не успеть нырнуть перед камерой на другую полосу. Тогда вас явно легче легкого запечатлеть и присдать фотографию по почте.

СКОРО ВСЕХ ПОГЛОТИТ "ПАУТИНА"

В региональном Управлении ГИБДД пояснили, что всегда водителей предупреждают знаками по поводу того, что на участке фиксирует камера. И все условия не нарушать в городе имеются. Важно помнить, что от вечного наблюдения уже не скрыться никуда, это вытекающие стороны прогресса.

К слову, в марте по всей России должна заработать новая система под названием "Паутина". Сеть камер будет автоматически фиксировать выключенные фары, а также отсутствие техосмотра и страховки на автомобили. В случае подтверждения нарушения, водителю придет штраф.

Насколько Ростов-на-Дону будет готов к появлению столь футуристичного нововведения пока не ясно, но очевидно одно: если она заработает - штрафов станет еще больше.