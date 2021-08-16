Зеркала, метод тыка и пояс мудрости: Как люди надолго запоминали нужную информацию в старину

Справиться с объемами знаний современному школьнику не просто. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

До 1 сентября вот-вот рукой падать. И вновь у школьников и студентов начнутся тяжелые будни по усвоению информации, отгрызаемой от гранита науки. Но даже взрослому человеку порой тяжело запомнить тонну новой информации. Что говорить уже об учениках. И как тут все правильно усвоить?

Конечно, можно схитрить и пойти на обман - написать шпору или найти ответ в Интернете. Но и они могут не спасти. «КП - Ростов-на-Дону» решила узнать у академика и историка Юрия Круглова о том, как в старину наши предки запоминали нужную им информацию без всяких гаджетов.

Бляшка помогала концентрировать внимание. 9 век, Дон, серебро и стекло. Фото: Личный архив героя публикации

ОДЕЖДА - ЛУЧШАЯ ШПАРГАЛКА

Раньше кроме письменной культуры была сильна и устная. Многие знания передавались устно: знания об истории семьи, об истории рода, о том, как жить на белом свете. Не всегда это можно было записать, а крестьяне и не умели этого делать. Поэтому устная культура была очень важна. И люди запоминали невероятно много.

Чтобы успешно обучиться чему-либо, использовались элементы одежды. Были пояса мудрости. Как современный школьник делает шпаргалку, так раньше использовали пояс. Древние скифы, сарматы и аланы, жившие на Дону, на кожаный пояс накладывали металлические пластины.

Древние мифы говорят, что у амазонок был и пояс любви. На бляшках этого пояса были обозначены этапы-подсказки, как девушке стать счастливой. Знания на бляшках изображались не в письменном виде, а образами. То же самое касалось и пояса мудрости. Плюсом такой шпаргалки было еще и то, что человек носил ее каждый день на себе. И не запомнить в таком случае было просто невозможно.

- Бляшка помогает сконцентрировать внимания. Чтобы сосредоточиться, школьник смотрит на круглую бляшку, а в ней еще один круг, а в нем еще один. Вот так это и работало. Порой человек доставал с пояса центральную бляху, смотрел на нее и концентрировался. И если внимание сконцентрировано, то запомнить информацию до конца будет легко, - рассказывает Юрий.

В современных реалиях, говорит специалист, такой метод можно интерпретировать так: ребенку нужно на листе нарисовать фломастером красный круг. Он привлечет внимание. Потом зеленый круг внутри красного - для фокусирования, и потом черный кружок. Так глаз будет четко держаться на этом контрасте. И пока непоседливый школьник будет рисовать круги, он успокоится, внимание сосредоточится и лучше усвоится материал.

Бронза, 12 век. Пряжка с "пояса познания". Фото: Личный архив героя публикации

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ ТОЖЕ НЕ БЕДА

Даты по истории на бляшках не поместишь, да и круги не спасут. Поэтому в этой непростой задаче любителям древности помогут символы.

- Есть две знаменитые битвы: Невская в 1240 году и Куликовская в 1380 году. Невская битва - битва с рыцарями. Русские люди с ними сражались прямыми мячами. Поэтому рисуем два прямых меча, и уже понятно. А в Куликовской бились мы с ордынцами. Здесь рисуем кривую саблю и крестик - это меч. И вот уже четкая опорно-знаковая система, - делится секретом академик.

В 21 веке народная система, которая опиралась на ассоциативное знаки, была открыта заново. Открыл ее Шаталов. По словам историка, результат от нее потрясающий. Неусидчивые пятиклашки, занимаясь по этой системе, за несколько месяцев спокойно проходили годовую программу. А потом они становились участниками олимпиад и занимали там призовые места.

ЛЕГЧЕ ОБЪЯСНИТЬ НА ПАЛЬЦАХ

Крестьяне люди простые, писать они не хотели, да и не умели, а запоминать информацию приходилось. В таком случае на помощь приходили пальцы рук. По сути, это тоже опорно-знаковая система. Человек ставил перед собой ладонь и запоминал.

- Например, чтобы запомнить, как пишется -тся/-ться загибаем средний палец, чтобы запомнить систему Лобачевского по геометрии - указательный и так далее. То есть с каждым пальцем связываем нужную информацию. И выражение “объяснять на пальцах” пошло от этой системы. И народ ее знал и использовал, - говорит Юрий Круглов.

Пряжка с "пояса мудрости". Бронза, 9 век, Дон. Фото: Личный архив героя публикации

МЕТОД ТЫКА

На Дону для усвоения информации казачки использовали зеркала. С обратной стороны зеркала был круг жизни женщины, изображенный в символах: где встретить любимого, ее ли это человек и т.д. Поэтому на зеркалах гадали. Девушка просто ткнет пальцем и получит ответ. Как правило, попадала она точно. Так как человек сам себя не обманет. Отсюда и выражение “как пальцем ткнул”.

В современных реалиях вместо зеркало можно использовать кружку. Нарисовать на ней фломастером свои проблемы. И каждый раз, когда ребенок будет наливать в нее чай, то будет видеть свои проблемы и не забудет, сконцентрируется и решит их.