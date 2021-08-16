Просроченный экспресс-текст на коронавирус ростовчанка купила в супермаркете

Похожие экспресс-тесты с аналогичными нарушениями уже продавались в таком же сетевом магазине, но в Саратовской области. Фото: Виталий ТИМКИВ

Ростовчанка решила купить тест на коронавирус в одном из супермаркетов города. Однако придя домой и изучив упаковку, она обнаружила, что срок годности теста уже истек, а его комплектация вызвала у нее много вопросов. Отвечать сама себе на них она не стала, а отправилась в региональное Управление Росздравнадзора.

- Предъявленный тест не соответствовал по комплектации и составу тому медицинскому изделию, на которое выдавалось регистрационное удостоверение, - рассказали в ведомстве. – В частности, в упаковке вместо двадцати заявленных в документах тестов содержался только один. Также истек срок годности изделия.

К слову, похожие экспресс-тесты с аналогичными нарушениями уже продавались в таком же сетевом магазине, но в Саратовской области. В результате, магазин привлекли к административной ответственности и наказали рублем. Размер штрафа не озвучивается. Но максимальная сумма наказания на юридических лиц составляет до 50 тысяч рублей.

К слову, проверить легальность купленного медицинского изделия можно на сайте Управления. Для этого достаточно ввести название и номер регистрационного удостоверения. Система автоматически выведет всю информацию.

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